Massimo Cacciari: “Lega-M5s un pericolo”/ “Pd isoli Carroccio e parli con i grillini”

Il Governo Lega-M5s rappresenta un pericolo secondo Massimo Cacciari: il filosofo, ex sindaco di Venezia, si è scagliato contro i gialloverdi e ha inviato un messaggio al Partito Democratico nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. «L’alleanza con la Lega di Salvini può essere ancora considerata una inevitabile coalizione di governo o si tratta del primo balbettante passo verso intese di carattere strategico?» si chiede Cacciari, che aggiunge: «La Lega potrà forse concedere qualcosa ai 5Stelle, ma è chiarissimo che la sua direzione di marcia è un’altra, del tutto incompatibile. Ed è altrettanto chiaro che non si tratta di due rette parallele che mai si incontreranno. Così stando le cose, la linea della Lega esaurirà l’energia dell’altra».

CACCIARI: “PD ISOLI SALVINI E PARLI CON IL M5S”

Secondo Massimo Cacciari il Partito Democratico dovrebbe concentrarsi sulle divergenze tra i due partiti di governo: «Incredibile non si colga l’importanza, niente affatto soltanto tattica, di mettere in primo piano gli elementi storici e culturali di contrasto; incredibile non ci si misuri concretamente sui temi caratterizzanti i 5Stelle con proposte magari alternative alle loro». L’obiettivo, dunque, dovrebbe essere quello di isolare Matteo Salvini e la Lega, consentendo così al Pd di divenire un competitor più credibile: «Incredibile non si rilanci ai 5stelle la proposta di riavviare insieme il piano delle indispensabili riforme istituzionali affossate dai diktat renziani. Incredibile, infine non si avverta il drammatico pericolo che si corre a “lasciar andare” l’alleanza tra 5Stelle e Lega, nella speranzosa attesa che vadano a sbattere per meriti propri».

