Ue, “Manovra non aiuta crescita”/ Commissione vs Governo “Italia contagio per Europa”

Già una settimana fa, con le prime anticipazioni emerse sul Country Report (il rapporto sullo stato dell’Unione) si intuiva la bocciatura della Commissione Ue sull’Italia e sulla sua economia e puntuale come un orologio svizzero oggi arriva la “batosta” da Moscovici e Dombrovskis in conferenza stampa congiunta per illustrare i dati dell’economia di tutti i Paesi Ue. Solo Cipro e Grecia hanno lo stesso grado nostro d’allarme: «l’Italia ha ancora squilibri economici eccessivi. In particolare il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di npl e di disoccupazione. Il debito non scenderà nei prossimi anni, visto che la debole prospettiva macro e gli attuali piani di bilancio del Governo, anche se meno espansivi di prima, implicano un deterioramento dell’avanzo primario», ha spiegato Valdis Dombrovkis (il vice di Juncker, ndr) illustrando i risultati del Country Report europeo. Bocciati Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, con quest’ultimo in particolare «bisogna guardare all’impatto sui conti, il costo sembra molto alto, 0,45% del Pil, che per l’Italia è molto, e bisogna quindi capire se è sostenibile. Un altro impatto da monitorare è sull’occupazione», spiega da Bruxelles la commissaria al lavoro Marianne Thyssen. «L’Italia è e resta un pericolo di contagio per i Paesi dell’Eurozona e dell’Ue tutta», è l’allarme che risuona da Bruxelles con la primissima replica dal Governo che arriva con Di Maio, «Le nostre misure puntano alla crescita e non la bloccano».

MOSCOVICI, “SITUAZIONE PREOCCUPANTE

«La situazione italiana è preoccupante, e il messaggio inviato da Bruxelles è noto e forte: deve migliorare le sue finanze pubbliche, l’efficienza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, e rafforzare il sistema finanziario. L’urgenza è ancora più sentita dato l’indebolimento dell’economia italiana che, ricordo, cresce dello 0,2%»: lo ha sentenziato il Commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici nell’ennesimo messaggio “contro” il Governo italiano fin dai tempi della presentazione del Def, ben prima della Manovra di Bilancio firmata Conte-Tria. La Commissione Ue la boccia sonoramente ancora una volta, spiegando come «La manovra 2019 include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita». Nelle conclusioni del Country Report sull’Italia si legge poi come «Nonostante alcuni progressi nel riparare i bilanci delle banche, riforme sul diritto fallimentare e politiche attive del mercato del lavoro, lo slancio delle riforme è ampiamente in stallo nel 2018». Servono dunque riforme per ridurre il dubito e aumentare la produttività: la linea tracciata è sempre quella, la distanza tra Bruxelles e Salvini-Di Maio è però sempre immutabile.

