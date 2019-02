Ecotassa dal 1 marzo 2019/ Ecco le auto colpite: le 4 fasce di pagamento

Da domani, 1 marzo 2019, scatta l’Ecotassa per le auto più inquinanti come da misura approvata dal Governo nella Manovra Finanziaria: l’imposta voluta da Lega e M5s riguarda soltanto le vetture immatricolate da marzo e scadrà il 31 dicembre 2019, data in cui è previsto inoltre il termine degli incentivi previsti dall’Ecobonus per i vari modelli di auto elettriche e ibride. Lo scippo del Governo è quello ovviamente di disincentivare l’uso delle auto inquinanti e di spingere verso modelli con un minore impatto ambientale. Secondo le misure approvate in Manovra, a dover pagare l’Ecotassa saranno tutti quegli automobilisti che decideranno di comprare un’automobile con emissioni sopra i 160 grammi di Co2 per chilometro: attenzione però, il pagamento dovrà essere effettuato “una tantum”al momento dell’acquisto del veicolo. In poche parole, il costo finale della macchina sarà variato automaticamente con l’aggiunta dell’Ecotassa: sono previste in tutto 4 fasce di pagamento, sempre come stabilito dal testo firmato da Mattarella. «Da 161 fino ai 175 g/km di Co2 richiedono l’importo minimo di 1.100 euro»; le auto con emissioni invece da 176 a 200 g/km di Co2 prevedono l’Ecotassa di 1.600 euro che può arrivare fino a 2.000 euro per le automobili con emissioni dai 201 ai 250 grammi di Co2. Per tutte le altre, ovvero con soglia maggiore di 250, la tassa resta di 2500 euro “indistintamente”.

LA AUTO PIÙ COLPITE

Rispetto alle prime misure presentate dal Movimento 5 Stelle (come ad esempio la “gaffe-bufera” lanciata dalla vice al Mef Laura Castelli) dove l’Ecotassa veniva di fatto riservata anche fasce con livello di emissioni molto più basse (chiamata anche la “Tassa Panda”), l’intervento della Lega ha mediato le prime misure portando all’attuale situazione al via da domani 1 marzo 2019. Restano però diversi esempi di automobili che, pur di prezzo basso, dovranno comunque essere soggette all’Ecotassa: l’Adnkronos ha stilato alcuni modelli particolarmente colpiti, tra cui annoveriamo la Dacia Lodgy Stepway, la Fiat Qubo (nelle motorizzazioni 1.4 a benzina vede sovrapprezzo di 1.100 euro su un prezzo listino che parte dai 14mila euro, ndr) ma anche la Fiat Doblò, la Fiat 500L Cross e la SSangyong Tivoli. Resta poi il grande tema dei conseguenti Ecobonus che si aggiungono alle parallele tassazioni su diversi modelli: secondo le associazioni Unrae, Federauto e Anfia, «in merito all’applicazione del malus, nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione che istituisce solamente il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta, senza fornire ulteriori precisazioni né chiarire i termini per effettuare il pagamento». Infine, sul fronte bonus per veicoli elettrici e ibridi, «manca ancora il decreto interministeriale di attuazione e non c’è traccia della piattaforma on line per richiedere gli incentivi», spiegano le associazioni in una nota riportata da Adnkronos.

