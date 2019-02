Primarie Pd: diretta tv Zingaretti-Martina-Giachetti/ Streaming video, chi può votare

L’unico confronto in tv per le Primarie Pd, con domande e discussioni allo stesso tempo a tutti e tre i candidati Segretario, va in scena oggi alle 13 (con replica anche alle 20.30) su Sky Tg24: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti partecipano al “Confronto in tv” per provare a conquistare l’ultimo voto in vista dei gazebo di domenica 3 marzo 2019, circa 7mila sparsi in tutta Italia. Le regole dell’ingaggio sono semplici e stabilite dallo stesso format di Sky Tg24: il Confronto avrà il format caratteristico dei confronti ospitati da Sky, ovvero risposte scandite da un countdown (un minuto al massimo), medesime possibilità di replica per tutti (quattro da 30 secondi ciascuna), domande incrociate tra i candidati, un appello finale. Tramite sorteggio sono stati definiti i posti in studio, lo stesso per la modalità delle domande incrociate: Martina porrà una domanda a Giachetti, Giachetti a Zingaretti e Zingaretti a Martina. Come ovvio che sia, il confronto sarà visibile in tv, sull’App Sky Tg24 ma anche in diretta video streaming sul portale online, oltre che sui canali social Twitter, Facebook e Instagram. Il confronto sarà condotto da Fabio Vitale e sarà trasmesso in replica alle 20.30. Dopo le ultime schermaglie giunte fino a ieri, con Giachetti che ad esempio non accetta l’idea di una “segreteria unitaria” con gli altri partecipanti alle Primarie, in serata è giunto l’appello di Romano Prodi che pur senza esprimere un suo favorito (ma pare sia orientato sull’alleanza Zingaretti-Franceschini) invita tutti al voto «ora è importante andare in tanti a votare per dare forza e sicurezza al nuovo segretario».

ECCO CHI PUÒ VOTARE ALLE PRIMARIE PD

Mentre ieri avevano iniziato a proporre il piccolo vademecum sul come si vota (qui tutte le info e il “bigino” delle Primarie Pd), oggi in vista del voto che si avvicina domenica prossima proviamo a fare il punto su chi realmente può partecipare alle Primarie del Partito Democratico in piazza e nei seggi appositi. Possono presentarsi ai 7mila gazebo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale del Pd tutti gli elettori ed elettrici con minima soglia d’età 16 anni che al momento del voto sulla scheda tra Zingaretti, Martina e Giachetti «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori». Potranno votare anche gli extracomunitari in possesso di carta d’identità o del permesso di soggiorno. Per poter votare, infine, gli elettori dovranno versare un contributo minimo di 2 euro che non vale per gli iscritti al Pd in regola con la quota d’iscrizione.

L’unico cambiamento può venire dal PD: per questo, per dare forza al nuovo Segretario, domenica 3 marzo bisogna andare a votare alle #primariePD.

L’appello al voto di Romano #Prodi pic.twitter.com/wae7oz6Cry — Partito Democratico (@pdnetwork) 28 febbraio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA