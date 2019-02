Primarie Pd: Zingaretti, Martina e Giachetti i candidati/ Streaming video: risultati circoli dem e nuove liti

La Convenzione Nazionale ha stabilito, nella consueta sala dell’Hotel Ergife di Roma, i tre candidati ufficiali per le prossime Primarie del Pd in programma il 3 marzo 2019: saranno Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Era alquanto preventivatile ma ora i loro nomi sono ufficiali avendo dichiarato i risultati delle Primarie dem avvenute nei circoli del Partito Democratico di tutta Italia: i 6500 circoli del Congresso dem ha visto una votazione del 50,46% degli aventi diritto, con il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti risultato primo con il 47,38%, seguito dall’ex Segretario reggente Maurizio Martina (36,1%) e al terzo posto il tandem Roberto Giochetti-Anna Ascani al 11,13%. Per gli altri contendenti, rimasti a questo punto fuori dalla contesa, i risultarti dicono 4,02% per Francesco Boccia, 0,67% per Dario Corallo e 0,7% per Maria Saladino. Si apre così con le ultime schermaglie della Convenzione Nazionale la seconda e decisiva fase del Congresso e Primarie Pd: «siamo somma e non divisione», si legge sulle magliette del ticket Martina-Richetti, mentre per il favorito Zingaretti «Da oggi viene per tutti noi la prova più difficile ma anche la più bella: no alla gara di insulti ma capire come aprire davvero fase nuova, sapendo che anche quando la pensiamo in modo diverso, è la diversità di una comunità. Hai ragione Maurizio: molti giornalisti mi chiedono ‘cosa pensa lei dei suoi avversari in questo congresso?’ E la mia risposta è sempre: non ci sono avversai nel mio partito ma concorrenti».

L’ATTACCO DI GIACHETTI A ZINGARETTI E MARTINA

Martina lancia durante il suo discorso alla Convenzione Nazionale in vista delle imminenti Primarie Pd una prossima mozione di sfiducia a Matteo Salvini sul caso Diciotti, «ha violato la legge nel fare il suo lavoro» per provare a stanare le distanze e liti del Governo ma anche per provare a far sentire la propria voce nel Pd come ancora importante nonostante le dimissioni pre-Congresso. Il Governatore del Lazio ha invece ricordato «Mi sono stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza con i Cinquestelle, li ho sconfitti due volte, non governo con loro, altro che accordi o sciogliersi, noi dobbiamo cambiare passo, si deve aprire una stagione nuova, voltare pagina». Voce fuori dal coro è il terzo candidato alle Primarie Pd, quel Roberto Giachetti amico di Renzi e dal passato nei Radicali: «io vorrei che tra noi ci dicessimo una cosa chiara, il momento del Congresso non è il momento dell’unità, ma quello in cui devono emergere le nostre diversità. Se non ci fossero posizioni diverse ci sarebbe un solo candidato. L’unità ci deve essere dopo il Congresso, una volta discusso e scelto. L’unità che non c’è stata nei cinque anni scorsi e che è l’unica che io riconosco all’interno del partito». Non solo, con un altro attacco agli altri due candidati, Giachetti rilancia «Nelle altre mozioni ci sono schiere di parlamentari. Io mi chiedo, senza voler essere divisivo, come si può avere delle mozioni dove c’è tutto e il contrario di tutto. Come possono stare insieme chi ha realizzato il Jobs act e chi vuole cancellare, dove c’è chi come Marco Minniti ha fatto una straordinaria politica sull’immigrazione e chi lo considera uno schiavista. Come può stare insieme il mio presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e chi ritiene che l’operato di quel governo è senza appello. E’ un problema che non riguarda me, ma che deve emergere. Dobbiamo dirci come stanno le cose».





