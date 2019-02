Reddito di Cittadinanza 2019/ Domani Di Maio presenta il nuovo sito www.redditodicittadinanza.gov.it

Si attiverà online domani il nuovo sito del Reddito di Cittadinanza, con la presentazione diretta del Ministro Di Maio come già avvenuto per il Decretone e le misure contenute nel nuovo maxi-provvedimento del Governo Lega-M5s: si chiama www.redditodicittadinanza.gov.it e sarà utilizzabile fin dalla giornata di lunedì 4 febbraio 2019. Si potranno trovare ovviamente tutte le informazioni sulla misura principe del programma M5s, in attesa che il passaggio parlamentare confermi tutte le specifiche sulla Carta RdC, i requisiti per i richiedenti e le tempistiche sull’attivazione del Reddito. Per chi possiede l’identità digitale Spid, sarà anche possibile fare domanda per il Reddito di Cittadinanza direttamente sul sito internet a partire da marzo. Le domande sul Reddito partiranno da marzo e saranno inoltrate telematicamente da chi è in possesso dell’identità digitale: per questo motivo, l’Inps ha redatto un opuscolo a breve pubblicato ufficialmente per rispondere a tutte le 21 domande principali su come ricevere e utilizzare il Reddito di Cittadinanza 2019.

IL NUOVO SITO E LE PRIME INFO

“Che cosa è il Reddito di cittadinanza“, ma anche “In quali casi si verifica la decadenza dal Reddito o dalla Pensione di cittadinanza” e tante altre ancora: sul nuovo sito www.redditodicittadinanza.gov.it si potrà ovviamente inviare la domanda telematica non appena il sussidio sarà pronto e lanciato ufficialmente, ma si potrà già da domani avere qualche punto di chiarezza in più in merito a quali operazioni andranno svolte per poter richiedere la misura del Decretone gialloverde. «La domanda, oltre che telematicamente attraverso il nuovo sito, potrà essere presentata in modalità cartacea negli uffici postali – il modello dovrà essere predisposto dall’Inps – a partire dal 6 marzo 2019 e da ogni giorno 6 del mese», spiegano le anticipazioni di Huffington Post, oltre alla novità lanciata da Di Maio negli scorsi giorni sull’abilitazione a raccogliere le domande per il Reddito di Cittadinanza 2019 da parte dei Caf («dalla data e con le modalità che saranno comunicate successivamente»). Ricordiamo che dopo aver presentato la domanda, bisognerà attendere la risposta dell’Inps che giungerà tramite mail o sms: in caso di accoglimento della domanda, saranno poi le Poste Italiane a fissare un appuntamento con il singolo cittadino per consegnare la Card RdC già caricata. Domani Di Maio dovrà poi spiegare anche tutti i punti oscuri sulla misura: dai navigator ai centri per l’impiego, fino all’esclusione nei requisiti di alcuni cittadini non italiani ma regolari immigrati da anni nel nostro Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA