Rai, Di Maio rilancia “tagli a stipendi Vespa e Fazio”/ Leader M5s “sforbiciata ai guadagni della tv di Stato”

Nel giorno in cui comincia il Festival di Sanremo più “chiacchierato” a livello politico per lo “scontro” a distanza Claudio Baglioni-Matteo Salvini, è ancora la Rai e il Governo ad entrare in conflitto con un altro tema “storico” questa volta del M5s, gli stipendi dei conduttori. Dopo l’affondo di ieri dell’ex senatore Alessandro Di Battista, ora è Luigi Di Maio a scagliarsi contro Fabio Fazio e Bruno Vespa, visti come i due “simboli” di una vecchia Rai che deve tagliare e non poco gli stipendi “d’oro” come li definiscono i grillini. Mentre si trovava a Pomigliano d’Arco per un incontro con degli studenti, il vicepremier M5s ha spiegato «È finita l’epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3/3,5 milioni all’anno. Credo sia arrivato il tempo di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici e anche a quelli di chi non sono politici ma stanno nelle aziende di Stato». Gli era stato chiesto cosa ne pensasse della proposta “out of contest” lanciata ieri dall’amico e collega Di Battista e Di Maio non si è certo tirato indietro: «tagliare gli stipendi di Bruno Vespa e Fabio Fazio? Obiettivo di questa legislatura tagliare i guadagni di chi non è politico ma sta dentro un’azienda di Stato».

NUOVO ATTACCO M5S ALLA RAI DI VESPA E FAZIO

Ieri Di Battista aveva lanciato il suo “particolare” diktat da proporre ai gruppi parlamentari M5s per i prossimi mesi, ma inevitabili sono state le tante critiche partite dalle opposizioni – che accusano il Governo di “bavaglio” – e degli stessi conduttori, Fabio Fazio in primis: «Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all’anno)». La pronta replica è giunta ieri sera durante l’intervista di Fazio a Baglioni durante Che tempo che fa: «Sto pensando di emigrare all’estero..». Ricordiamo come l’ex conduttore di Quelli che il calcio guadagna sui 2 milioni l’anno e non è più iscritto all’ordine dei giornalisti professionisti dal 2016: per lo stipendio Vespa invece, fu già ridotto di 700mila euro dalla Rai nel 2017. Per chiudere il “cerchio” oggi Di Maio ha ribadito «Entro estate 2019 i nostri obiettivi sono la riforma costituzionale che taglia 345 parlamentari e il taglio degli stipendi di parlamentari, politici e funzionari pubblici. Chi non vuole arrivare all’estate – conclude il vicepremier – ha paura di perdere o la poltrona o lo stipendio, e tra quelli non ci siamo noi».

