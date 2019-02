Dl semplificazioni, governo pone fiducia alla Camera/ Ultime notizie, ira opposizioni contro Lega e M5s

E’ bagarre alla Camera, opposizioni contro il governo M5s-Lega: l’esecutivo gialloverde ha posto la fiducia sul dl Semplificazioni. Il decreto ieri è stato esaminato in Commissione attività produttive dopo aver ricevuto il via libera dal Senato il 29 gennaio 2019 e l’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha fatto scattare le vibranti proteste del Partito Democratico e di Forza Italia. Pentastellati e Carroccio hanno raggiunto negli scorsi giorni l’accordo sugli emendamenti da tagliare dopo i dubbi del Quirinale, con il capo dello Stato Sergio Mattarella che ha optato per una moral suasion per asciugare il testo in vista dell’esame parlamentare.

DL SEMPLIFICAZIONI: RABBIA FI E PD

Enrico Borghi del Partito Democratico ha denunciato l’espropriazione del Parlamento ed ha commentato: «E’ diventata consuetudine da parte del governo del cambiamento di non dare al Parlamento la possibilità di esprimersi, in questo caso su un provvedimento sul quale è dovuto intervenire anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Federica Zanella ha rincarato la dose: «Ennesima fiducia posta sul decreto semplificazioni. Ma i 5 stelle non erano quelli che saltavano sui banchi del Governo contro una prassi definita antidemocratica? Adesso che ci sono loro è diventata democratica? È questo il cambiamento promesso?….IMBARAZZANTI». Queste, invece, le parole del forzista Simone Baldelli: «Ministro fa cadere il velo di ipocrisie del suo partito. Siamo in tempi di saldi e il ministro applica il tre per uno, mette una fiducia al prezzo di tre». Ricordiamo che negli ultimi giorni si è discusso molto del rischio legato al concorso dei nuovi agenti di Polizia, con «alcuni emendamenti del dl semplificazioni che non chiariscono i criteri di scorrimento della graduatoria». Lo stesso Franco Gabrielli aveva commentato: «Le strade sono due: rifare il concorso oppure attingere da chi ha passato solo la prima prova».

