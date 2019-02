CRISI ITALIA-FRANCIA, PARIGI RICHIAMA AMBASCIATORE/ Salvini “stop litigi, confronto con Macron”

A sorpresa (ma forse non troppo, se osserviamo le ultime mosse politiche) è Matteo Salvini a provare a gettare acqua sul fuoco delle polemiche con la Francia dopo la crisi diplomatica esplosa questa mattina: come sulla Tav e il Venezuela, le posizioni del leader leghista ultimamente sono molto più “morbide” rispetto ai propri avversari-compagni di Governo i quali invece devono recuperare terreno di consensi e dunque provano a tenere il pugno duro. «L’Italia non vuole litigare con nessuno. Non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani». Non solo, il vicepremier si dice anche disposto e disponibile «ad incontrare il Presidente Macron e l’intero Governo francese». Ancora silenzio da Conte ma soprattutto dal Movimento 5 Stelle, il reale “obiettivo” della lunga invettiva da Parigi contro il nostro Paese. Duro l’attacco a Di Maio anche dal Presidente del Parlamento Ue (nonché n.2 di Forza Italia) Antonio Tajani, «il vicepremier poteva benissimo risparmiarsi questa missione lampo in Francia per fare patti con chi tira le molotov contro la polizia, chi distrugge i negozi e tutto questo solo per cercare di fare un gruppo parlamentare dopo le europee. E’ veramente triste, direi squallido. E a pagare il prezzo sono gli italiani. La Francia ha le sue responsabilità, ma si rischia di passare dalla ragione al torto per i capricci di un ministro inesperto».

PARIGI RICHIAMA AMBASCIATORE A ROMA

«La più grave crisi diplomatica dai tempi della Seconda Guerra Mondiale»: Il ministro degli Esteri dalla Francia lancia l’allarme contro l’Italia e richiama addirittura l’ambasciatore da Roma dopo «gli attacchi senza precedenti» del Governo italiano negli ultimi mesi. È ormai crisi netta tra Parigi e Roma dopo le ultimissime schermaglia sul Franco Cfa e soprattutto l’incontro di Di Maio e Di Battista con alcuni responsabili dei gilet gialli (il gruppo antagonista che da mesi mette a ferro e fuoco le piazze di Francia per contestare il Governo Macron). «La decisione di richiamare il nostro ambasciatore a Roma per delle consultazioni è stata presa in seguito agli attacchi senza precedenti del governo italiano», fa sapere Le Drian dall’Eliseo con un durissimo comunicato che, a suo modo, rimarrà storico nelle relazioni tra i due Paesi “cugini”. «Le ultime ingerenze sono una provocazione ulteriore e inaccettabile, violano il rispetto dovuto all’elezione democratica fatta da un popolo amichevole e alleato e il rispetto che i governi democratici e liberamente eletti si devono reciprocamente» e ancora poche righe dopo «Per diversi mesi la Francia è stata oggetto di ripetute accuse, attacchi infondati e pretese assurde». Giusto questa mattina il Viminale lamentava nuovamente lo sconfinamento dei poliziotti di frontiera francesi sui treni italiani, causando ritardi e caos sul traffico ferroviario del nostro Paese.

TUTTI GLI SCONTRI TRA ITALIA E FRANCIA

Fin dai primi mesi del Governo gialloverde, Macron e la Francia erano visti come il nemico n.1 da Salvini e Di Maio che vedevano in lui il simbolo di quell’Europa che non funziona, che predica sui migranti chiudendo le frontiere e che rappresenta – di fatto – il vero avversario per le Europee 2019. Col passare dei mesi però gli attacchi si sono fatti più fitti, da una parte e dall’altra, con Macron e Conte che stipularono in estate una sorta di “pace” nella visita all’Eliseo. I vari casi delle Ong nel Mediterraneo e le difficoltà dell’economia italiana sulla Manovra hanno poi servito ad alimentare lo scontro senza precedenti tra Italia e Francia. La cattura di Cesare Battisti ha poi servito nuovi assist a Salvini per attacca il governo francese che ancora difende numerosi latitanti del “terrorismo rosso”, ma è sostanzialmente il Movimento 5 Stelle a lanciare ultimamente le maggiori invettive contro Macron e il governo di Francia. In particolare, Di Battista e Di Maio hanno attaccato a tutto spiano Parigi per la presunta “pressione economica e politica” sugli stati africani utilizzando il Franco Cfa – definito «moneta coloniale», uno dei motivi (secondo il M5s) per cui le migrazioni verso l’Europa sarebbero provocate. Ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso diplomatico, la visita pochi giorni fa del vicepremier Di Maio (con Di Battista al seguito) ad alcuni leader dei gilet gialli, tra cui Christof Chalencon: un confronto a cui era seguita una nota M5s assai discussa da Macron «sono molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l’ambiente». In conclusione del comunicato, il Ministro Le Drian invoca un dietrofront nei toni e nelle azioni da parte del Governo italiano: «Essere in disaccordo è una cosa, strumentalizzare le relazioni a fini elettorali è un’altra […]. La Francia è profondamente legata a questa relazione d’amicizia che alimenta cooperazioni in tutti i settori e una vicinanza tra i nostri popoli. L’amicizia franco-italiana è più che mai indispensabile per accettare le sfide che sono le nostre nel XXI secolo»



