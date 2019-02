Silvio Berlusconi “Lega da sola alle Politiche? Si suiciderebbe”/ Oggi a Pescara con Salvini e la Meloni

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, torneranno insieme quest’oggi, a Pescara, per chiudere le elezioni regionali in Abruzzo. I tre leader del centrodestra interverranno alla conferenza stampa a sostegno del candidato Marco Marsilio, una sorta di ritorno al passato, o forse al futuro vista l’aria che tira nell’attuale esecutivo, ad undici mesi di distanza dalle elezioni dello scorso 4 marzo. Stando agli ultimi sondaggi il candidato del centro destra è dato in vantaggio rispetto agli sfidanti del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra, a conferma di quanto la coalizione sia ancora stimata dagli elettori italiani nonostante di fatto non esista. E in vista della chiamata alle urne, ha parlato il leader di Forza Italia, che ha ricordato i tragici giorni vissuti dopo il terremoto de L’Aquila: «E’ stata una tragedia – le parole al Corriere della Sera – nella quale ho imparato a conoscere e ad amare quella gente: mi colpì la loro compostezza, la loro dignità di fronte al dolore, ma anche la loro capacità di affetto, di solidarietà e la voglia di ricominciare. Aver ridato un tetto solido e dignitoso in meno di cinque mesi a quei ventimila abruzzesi che avevano perso la casa, lo considero uno dei risultati più positivi da presidente del Consiglio».

BERLUSCONI “LEGA DA SOLA? SI SUICIDEREBBE”

Berlusconi ci tiene a sottolineare gli ottimi rapporti con Salvini nonostante la Lega, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a correre a sola in Piemonte: «Questa è un’illazione giornalistica – ribatte il Cavaliere – che non prendo neppure in considerazione. Conosco non solo la lealtà ma anche l’intelligenza politica di Salvini, che non compirebbe mai una scelta così assurda. Annunceremo nelle prossime ore il candidato comune, concordato con Salvini e la signora Meloni, per il Piemonte e la Basilicata». Il leader dei liberali ribadisce per l’ennesima volta le sue previsioni nefaste sull’attuale esecutivo «Credo che far parte di questo governo non porterà più molti consensi alla Lega. Anche per questo sono sicuro che l’anomalia sia destinata a finire molto presto», e infine, parlando di un’eventuale scissione leghista da Forza Italia alle prossime Politiche ammette senza troppi giri di parole: «Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio».

