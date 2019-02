DI MAIO, “TAGLIO STIPENDI PARLAMENTARI O PROBLEMA MAGGIORANZA”/ M5s avvisa Salvini:”Va approvato entro aprile”

Rischia di aprirsi un nuovo fronte polemico all’interno della maggioranza M5s-Lega: non solo la Tav, il dilemma dei grillini sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, adesso è Luigi Di Maio a chiarire che il taglio allo stipendio dei parlamentari potrebbe rappresentare uno scoglio (forse) insormontabile per la sopravvivenza dell’esecutivo. Intervenendo da Montesilvano, in provincia di Pescara, per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle in vista delle regionali dell’Abruzzo, Di Maio – come riportato dall’Huffington Post – ha di fatto avvisato l’alleato di governo:”Martedì o mercoledì vi faccio un regalo: depositiamo la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari. O si approva entro aprile in Senato o per noi è un problema stare in questa maggioranza”.

DI MAIO E LA LITE FURIBONDA CON GIORGETTI

Tempistiche chiare quelle invocate da Luigi Di Maio dall’Abruzzo in merito alla proposta di legge che il MoVimento 5 Stelle depositerà nei prossimi giorni per la riduzione degli stipendi dei parlamentari. Una delle proposte “bandiera” dei grillini, desiderosi di arrivare al risultato entro aprile con la speranza di poter giocare questo tema anche nella campagna elettorale per le elezioni europee. Ma Lega e M5s arriveranno ancora insieme alle elezioni comunitarie di maggio? Ciò che fino a qualche tempo fa appariva scontato, adesso non lo è più. Come riportato da Dagospia, l’ultima lite furibonda tra esponenti di M5s e Lega avrebbe coinvolto proprio Di Maio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a proposito della riconferma – osteggiata dai grillini – di Luigi Federico Signorini a vicepresidente di Banca D’Italia. Uno scontro talmente forte che un ministro all’uscita del Cdm avrebbe sentenziato:”Altro che Europee, qui non arriviamo a fine mese”.

