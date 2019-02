ROMA, BOCCIATO BILANCIO AMA: SI DIMETTE GIUSEPPINA MONTANARI/ Assessore all’Ambiente, Raggi: “Sono stufa”

Caos al Campidoglio con il bilancio Ama, la partecipata comunale dei rifiuti, bocciato dalla giunta Raggi. Unica a votare contro la decisione di bocciare il bilancio della società che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti nella Capitale è stata l’assessore all’Ambiente, Giuseppina Montanari, che vedendosi di fatto “sfiduciata” in un ambito di propria competenza ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dall’amministrazione M5s. Come riportato dall’Huffington Post, la Montanari ha dichiarato:”Ringrazio il meraviglioso staff che ha collaborato con me per l’impegno straordinario che ha profuso nel lavorare giorno e notte per il bene della città e tutte le cittadine e cittadini di Roma che hanno intrapreso con noi questo percorso. Spero che qualcun altro possa in futuro realizzare il nostro sogno”. La Montanari, amica personale di Beppe Grillo, reduce da due esperienze da assessore nelle giunte comunali di Genova e Reggio Emilia con competenze alla sostenibilità ambientale, ha dichiarato di non poter più condividere “le azioni politiche e amministrative di questa giunta” dopo la bocciatura del bilancio Ama.

ROMA, BOCCIATO BILANCIO AMA: MONTANARI SI DIMETTE. RAGGI: “SONO STUFA”

Presente allo scontro sull’Ama consumatosi all’interno della sua stessa giunta era anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La prima cittadina, stando a quanto riferito dall’Huffington Post, non ha nascosto la sua arrabbiatura per la piega presa dalla vicenda, culminata con le dimissioni dell’assessore all’Ambiente, Giuseppina Montanari. Raggi ha puntato il dito contro la gestione della partecipata comunale dei rifiuti:”Sono stufa. Sono dalla parte dei cittadini che hanno perfettamente ragione. È il momento di fare pulizia nel bilancio di Ama e soprattutto nelle strade. Su questo non accetto alcun compromesso. E non si torna indietro”. Come ricostruito dal portale diretto da Lucia Annunziata, l’estate scorsa il Campidoglio e l’Ama hanno ingaggiato uno scontro su una partita contabile da 18 milioni di euro relativa alla gestione dei servizi cimiteriali reclamata dall’azienda. A dicembre la tempesta sembrava alle spalle, con Ama che aveva approvato il bilancio 2017 data la chance di chiudere il documento contabile al netto della passività. In data odierna, però, la giunta ha ritenuto al di sotto delle aspettative la proposta di bilancio di Ama. Il rischio concreto, essendo Ama sprovvista di un documento contabile approvato, è che ora le banche rifiutino di farle credito, con una ricaduta sul pagamento delle buste paga dei dipendenti.

