Bankitalia, Di Maio vs Tria/ Il vice premier “Servono nuovi vertici”. Scontro con il titolare del Tesoro

Nuovo scontro all’interno del governo e questa volta il terreno su cui stanno battagliando il Movimento 5 Stelle e la Lega, sono i vertici di Bankitalia. Secondo il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio «Bisogna dare un segnale, serve una svolta». Dei vertici della Banca d’Italia si è parlato durante un consiglio dei ministri di circa due ore andato in scena nella serata di ieri, alla presenza del titolare del tesoro, Giovanni Tria. Quest’ultimo si è detto contrario alla mozione sollevata dal collega grillino, dicendosi pronto a confermare il vicedirettore generale dell’istituto, Luigi Federico Signorini, come già proposto negli scorsi giorni dal Consiglio superiore della Banca d’Italia. Per il via libera serve però, come fa notare Il Post, una deliberazione del consiglio dei ministri, che sembra appunto orientato in altra direzione, per lo meno, l’ala pentastellata. «Chiediamo discontinuità – ha detto Di Maio all’assemblea dei risparmiatori dell’associazione – quindi non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio diBankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente».

BANKITALIA, DI MAIO VS TRIA

Secondo il Movimento 5 Stelle, quindi quello di Signorini non è un nome adeguato, serve cambiare pagina, alla luce anche delle recenti dichiarazioni del numero uno della stessa Bankitalia, Ignazio Visco, che durante il suo recente intervento all’Assiom Forex, aveva lamentato che «l’incertezza sulla politica di bilancio non si sia dissipata». Peccato però, come detto sopra, che il ministro dell’economia non sembra propenso ad accogliere la proposta di Di Maio, e avrebbe spiegato al vicepremier del Movimento 5 Stelle «che il governo – si legge su Il Post – non può permettersi ingerenze nei confronti dell’istituto sulle nomine». Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che avrebbe di fatto appoggiato Tria: attese novità nei prossimi giorni.

