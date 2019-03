L’ex di Giulia Sarti e i video hard/ Rimborsopoli M5s, Le Iene da Bogdan Tibusche

Con le Iene è molto semplice creare il “filone” visto che in maniera martellante il programma di Italia1 quando approfondisce un caso non molla di un centimetro, quasi allo sfinimento: in questo caso però, per la Rimborsopoli M5s e i guai giudiziari-personali-politici della ex presidente di Commissione Giustizia alla Camera Giulia Sarti l’impatto sul principale Movimento politico italiano potremmo trovarci ancora potenzialmente all’inizio di una lunga serie di nuovi capitoli “scottanti”. Questa sera nella nuova puntata Filippo Roma, ormai titolare indiscusso del reportage sulle “poche onestà” interne al Movimento 5 Stelle, andrà a sentire Andrea Bogdan Tibusche di fatto la figura chiave dietro alla bufera nata contro la deputata M5s. «Documenti, foto e video compromettenti, quasi hard», rilancia la Iene nel video di anticipazione della lunga intervista a Bogdan, colui la cui archiviazione alla Procura di Rimini ha di fatto dato il via al secondo capitolo di Rimborsopoli pentastellata: Giulia Sarti aveva denunciato il suo fidanzato di allora, 12 mesi fa, per aver “manomesso” i suoi bonifici al Movimento 5 Stelle, salvo poi essere smentita dalla procura stessa che sui dati prodotti da Tibusche ha ritenuto che non vi fosse alcuna azione penale rilevante. «Se questo computer potesse parlare. Chissà quanti file, quanti filmatini contiene…», chiede provocatoriamente Roma a Bogdan il qualche conferma «Eh, ce ne sono tanti. Una marea di filmatini. Ho sempre paura che me lo rubino e infatti qui dentro di personale non ho nulla».

I VIDEO HARD E IL NUOVO CAPITOLO DI RIMBORSOPOLI

Secondo la tesi in mano alle Iene, per ora non confermata ancora dai diretti interessati, sul pc di Bogdan vi sarebbero anche dei filmati hard dell’onorevole Giulia Sarti assieme ad alcuni amanti, pare tutti inconsapevoli di essere ripresi. Come già spiegato nelle scorse puntate, secondo le informazioni raccolte da Filippo Roma l’attivista M5s ed esperto informatico rumeno si vanterebbe con gli amici di questi presunti video “hot” ancora in mano: nella puntata di questa sera si scoprirà se effettivamente esistano o no tali immagini, ma non solo. Secondo Le Iene «spunta pure un’ipotesi tanto suggestiva quanto pruriginosa: Bogdan sostiene con un amico che parte di questi soldi non restituiti da Giulia Sarti potrebbero essere stati spesi per le riprese di alcuni filmini hard a casa dei due. Filmini – sostiene Filippo Roma – in possesso di Bogdan». Le accuse di appropriazione indebita che le Gulia Sarti – forse su “consiglio di Rocco Casalino”, anche se il diretto portavoce M5s ha negato in ogni modo – aveva lanciato addosso all’ex fidanzato Bogdan sono state archiviate dal giudice: ora la “palla” passa ad Andrea che ha già promesso che non finirà certo qui il “caso” Rimborsopoli.

Cosa c’è dentro il computer dell’ex fidanzato della deputata Giulia Sarti? E’ vero che è in possesso di filmini hard che la parlamentare dei Cinque stelle avrebbe girato con un sistema di telecamere montate in casa sua?

