Leghista posta foto bimbi disabili durante Facebook down/ La stupida ironia da social

Ha chiesto scusa, ma lo squallore di un gesto così difficilmente si potrà scordare. Protagonista un ventenne di Lucca, Augusto Casali, studente di scienze politiche di Pisa (cioè la prossima classe dirigente politica), social media strategist della Lega in Toscana, quel gruppo di figuri che cura l’immagine di Salvini sui social. E’ infatti sostenitore accanito della Lega tanto da definirsi su Twitter «Fondatore e capo admin di dioimperatoresalvini». Poi dice di ispirarsi a «God emperor Trump»e su Facebook scrive post del tipo «Vogliamo far sì che Matteo Salvini diventi il prossimo Faraone d’Italia, o quantomeno il prossimo presidente del Consiglio» Vabbè ha vent’anni, cioè ancora parzialmente un bamboccio, ma sempre ingiustificabile.

IL POST INCRIMINATO

A coronare questa bella immagine di sé ieri durante le ore in cui Facebook era “down”, cioè non funzionava, ha pensato di postare su twitter e Instagram la foto di tre bambini Down con la scritta «Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento». Un post disgraziato e offensivo che lui evidentemente ha pensato facesse sbellicare dalle risa. Un post razzista. Sommerso dagli insulti del popolo della Rete il giovanotto è stato costretto a chiedere scusa, ma delle scuse ipocrite in cui alla fine la vittima era lui: «È ovvio che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di down, alle quali comunque chiedo scusa per l’incomprensione. Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un’ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta “gogna mediatica” sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da “noi”: è normale nei social, già l’ho vissuta e l’affronto anch’essa con ironia, coerentemente con cosa faccio». Incomprensione? Pensava davvero si potesse ridere di tre bambini Down, loro sì messi sulla gogna mediatica?

