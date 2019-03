Sondaggi politici/ Lega ancora sopra 30%: Pd, 40% appoggia Reddito di Cittadinanza

TECNÈ (7 MARZO): LE INTENZIONI DI VOTO

Resta sopra il 30% da oltre 5 mesi consecutivi, ha doppiato i propri voti rispetto alle Elezioni Politiche e ha confinato in poco tempo il M5s alla stregua del secondo partito di Governo: si tratta ovviamente della Lega di Matteo Salvini che anche negli ultimi sondaggi politici stilati da Tecnè rappresenta il primo partito italiano con netta distanza da tutti gli altri. I sondaggi sono stati commissionati da Forza Italia-Berlusconi e vedono proprio il movimento nato nel 1994 come maggior partito in “crescita”, dal 10,8% di ottobre 2018 al 12,5% del 7 marzo 2019. Per il Movimento 5 Stelle i numeri raccontano quello che Berlusconi desiderava, ovvero un calo deciso dal 28,7% al 22,2% in questo inizio marzo: i sondaggi poi raccontano di un balzo netto del Pd “nuovo” di Zingaretti dal 16,7% al 20,3% delle ultime intenzioni di voto. Chiudono Fratelli d’Italia al 4,2%, +Europa al 3,3% e tutte le altre liste, accomunate, che non superano il 6,3%.

INDEX (7 MARZO): LE POLITICHE DEL PD

Nei sondaggi politici stilati da Index invece è stato chiesto agli elettori Pd quali delle politiche elencate nell’indagine fosse di particolare spunto e “ispirazione” per il nuovo Partito Democratico in vista delle Europee ma anche dopo: ebbene, ben il 41,2% ritiene come sostenere il Reddito di Cittadinanza sia una giusta battaglia, anche se impostato dal M5s. Il 46,8% addirittura ritiene che la giusta strada sull’immigrazione, dopo la “deriva salviniana” sia quella inaugurata da Minniti (anche se non poi così dissimile dalla Lega, ndr) mentre ben il 73,4% ritiene che il Pd debba assolutamente sostenere la realizzazione della Tav. Quota 100 sulla riforma pensioni convince invece molto poco (solo il 32,6%) mentre un marcato europeismo dovrà essere bandiera dei dem nei prossimi appuntamenti elettorali per il 54,6% degli intervistati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA