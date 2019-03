M5s Basilicata copia programma elettorale di D’Alema/ Regionali, bufera su Mattia

M5s Basilicata e Massimo D’Alema, bufera sul candidato presidente Antonio Mattia. Tpi ha pubblicato in esclusiva un documento che prova che il programma elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni Regionali, in programma domenica 24 marzo 2019, è stato copiato da un articolo di un ex consigliere del Partito Democratico pubblicato sulla rivista della fondazione guidata dallo stesso D’Alema. L’autore dell’articolo è Gianluca Busilacchi, oggi esponente di Mdp – Articolo 1 e docente di Sociologia all’Università di Macerata: contattato da Tpi, l’ex consigliere regionale marchigiano del Partito Democratico ha confermato di non essere mai stato contattato né dal candidato presidente Mattia, né da nessun altro membro del suo staff. Parliamo di due copia e incolla per un totale di trenta righe complessive, presenti oggi sul programma elettorale pentastellato ma fanno parte di un articolo divulgativo scritto e pubblicato il 9 ottobre 2008 su Italiani Europei.

M5S BASILICATA D’ALEMA, ANTONIO MATTIA NEL CAOS

Dopo la bufera sul candidato di Centrosinistra Carlo Trerotola, anche il candidato del M5s Mattia deve fare i conti con uno “scandalo”. Il grillino pochi giorni fa aveva accusato il candidato della lista civica Basilicata Possibile, Vincenzo Tramutoli, di avergli copiato il programma. I documenti pubblicati da Tpi non lasciano spazio a dubbi: le frasi e i concetti sono gli stessi, copiati alla perfezione. E il Movimento 5 Stelle non si trova per la prima volta di fronte a un’accusa di plagio: numerosi passaggi del programma elettorale in vista delle politiche del 2018, pubblicato sul Blog delle Stelle, erano stati attinti da studi scientifici, dossier, articoli di giornale, pagine di Wikipedia e, addirittura, da un’interrogazione parlamentare di un senatore dem. Per il momento non è giunta alcuna reazione da casa M5s, ma sui social si è sollevato il polverone…

