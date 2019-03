Salvini contro contestatori: “Meno canne, più uovo sbattuto”/ Video, show a Potenza!

Matteo Salvini contro i contestatori a Potenza, il ministro dell’Interno zittisce gli haters. Il segretario federale della Lega prosegue il suo tour in Basilicata in vista delle elezioni Regionali in programma domenica 24 marzo 2019 e, giunto a Villa d’Agri a Marsicovetere, ha dovuto fare i conti con alcune persone che gli impedivano di parlare, urlando il coro «buffone, buffone». Un altro blitz di antagonisti e centri sociali, come evidenzia il Giornale, ma il capo del Viminale non si è scomposto e, tra gli applausi della piazza, ha replicato: «Fatevi sentire! Non ci sono più i contestatori di una volta: la mattima fatevi un uovo sbattuto… Meno canne e più uovo sbattuto!». E non solo: il leader del Carroccio ha poi ironicamente invitato i contestatori a farsi una foto insieme, «a destra perché è lì che nascono le cose interessanti».

SALVINI VS CONTESTATORI A POTENZA: IL VIDEO

Noto per le battute irriverenti nel corso dei suoi comizi, basti pensare a quanto accaduto a Desio, Matteo Salvini si è soffermato sulle elezioni regionali in programma tra otto giorni in Basilicata: «Conferenza stampa con gli altri leader del Centrodestra? Non vedo perché dopo averla fatta in Abruzzo e in Sardegna, dove abbiamo vinto, non dovremmo farla anche qui in Basilicata: sono scaramantico, non c’è due senza tre». Un commento anche sul governo, con la gran sblocca-cantieri: «Non voglio una cosa piccola: voglio sbloccare tutti i cantieri. Voglio che riparta anche l’edilizia. Se l’edilizia non riparte non riparte l’Italia: mi aspetto quindi un governo coraggioso che riapra i cantieri. Faremo di tutto perché nello sblocca-cantieri ci sia anche l’edilizia privata». Qui di seguito il video del siparietto con i contestatori di Marsicovetere





