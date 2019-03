Salvini, test antidroga a Le Iene/ Video: oggi i risultati degli altri politici

Matteo Salvini vuole inasprire le misure in materia di droga, allora “Le Iene” hanno deciso di metterlo alla prova. Alessandro Di Sarno è andato direttamente dal ministro dell’Interno per fargli un test antidroga. Ma non è stato l’unico politico sottoposto al test. Nella puntata di oggi, 17 marzo, verranno mandati in onda i risultati di tutti i politici “esaminati”. Inizialmente titubante, il leader della Lega ha poi acconsentito. «Siamo assolutamente sicurissimi?», chiede la Iena. E Salvini risponde: «Dono sangue, sono assolutamente controllato». Allora Di Sarno dice: «Ci togliamo il pensiero». Il ministro ci scherza anche su: «Puoi farmi i test che vuoi, sono positivo alla pastasciutta e al cioccolato. Però mi sembra…». Quindi si convince, si sottopone al test e il risultato è negativo. Dopo aver annunciato un disegno di legge in materia di droga, promettendo pene più severe e niente concetti di modica quantità per i reati di “lieve entità”, Salvini ha superato la prova de “Le Iene”.

SALVINI E IL TEST ANTIDROGA DE LE IENE

La droga è uno dei fronti di battaglia di Matteo Salvini. «A me interessa togliere dalle strade chi spaccia: poi quello che fa ognuno non mi interessa. I venditori di morte li voglio veder scomparire dalla faccia della terra», ha dichiarato il ministro dell’Interno. Ne ha parlato quando ha presentato il nuovo provvedimento che rievoca i contenuti della legge Fini-Giovanardi, considerata da molti una delle cause che ha portato al sovraffollamento delle carceri e poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n.32/2014 per il modo in cui era stata approvata. Oltre il 50 per cento dei reati commessi ricade nella casistica di “lieve entità”. Su questi casi interviene il ddl: ad esempio con l’estensione dell’arresto in flagranza, da cui gli episodi meno gravi erano fino ad oggi esclusi. Le pene previste «passano da un minimo di tre a un massimo di 6 anni e multe da un minimo 5mila a un massimo di 30mila euro», oltre alla «revoca del veicolo».

