Giulia Sarti, Favia “foto hard vendetta M5s”/ Ex grillino “era spiata come la Stasi”

Il caso Giulia Sarti, per una volta, visto da un’altra angolazione: da Rimborsopoli alle foto hard fino al “revenge porn”, un nuovo punto di vista viene offerto da Giovanni Favia, uno dei primissimi espulsi dal Movimento 5Stelle quando ancora era consigliere regionale emiliano nella “diaspora” che coinvolse anche Pizzarotti. Oggi ha aperto quattro ristoranti a Bologna ma il Corriere l’ha “pizzicato” per saperne di più in merito ad una delle sue più grandi amiche nel recente passato, proprio l’ex Presidente della Commissione Giustizia travolta dal doppio scandalo in sole poche settimane. «Tecnicamente non eravamo fidanzati, ma le ho voluto moltissimo bene. La nostra amicizia è iniziata nel 2007, era sempre al mio fianco. Poi io ho rotto con i vertici, mentre altri sono rimasti dentro, spinti dalla voglia di arrivare. Raccontavano la favoletta di voler cambiare il Movimento dall’interno», spiega Favia dando un’immagine pessima della Sarti nella sua “ultima versione” «all’inizio volevano fare un po’ i dissidenti come Pizzarotti. Ma poi quel reality diede loro un senso di esaltazione. Giulia ha tradito i suoi principi, si è messa a frequentare lo star system de’ noantri. È diventata una talebana e le ho tolto il saluto».

LE FOTO HOT E L’ATTACCO A MAX BUGANI

È però sul fronte foto hard che Favia offre un contributo nettamente importante dentro la vicenda Le Iene-Rimborsopoli: «il caso delle foto rubate di Giulia non c’entra nulla con il revenge porn», come invece alcuni nel M5s hanno tentato di farlo passare, da Di Maio a Fico e non solo. «Credo siano una vendetta politica interna al M5S. Lì dentro c’è una cyberguerra. Alla Casaleggio avevano una fobia nei miei confronti e tutti quelli che erano stati vicini a me erano visti con sospetto e subivano uno spionaggio stile Stasi», attacca pesantemente ancora l’ex grillino espulso al CorSera, facendo nomi e cognomi «Non si fidavano di lei, pensavano che avesse dentro il germe della dissidenza. Il suo nemico era Max Bugani, l’unico in Emilia che ha tradito me e Pizzarotti». Dall’espulsione “mancata” in passato dunque, secondo Favia, si dovrebbe originare quella diffidenza e senso di rivalsa nei confronti di Giulia Sarti: quando poi esplode il caso Rimborsi con l’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan, allora qualcuno potrebbe aver premuto il “grilletto”.

LA RITORSIONE

«Delle disavventure di Giulia non mi va di parlare, ma mi dispiace che sia finita alla gogna e voglio dire quello che so per certo», spiega Favia a cui però il nome di Bugani resta tra i principali “colpevoli” dell’intero caso-Sarti: «Non dico che fu lui ad hackerare mail e foto. Non so chi sia stato, se attivisti o eletti, ma certo la corrente era quella. Il solo fatto che Giulia non mi avesse rinnegato era un problema, perché io ebbi uno scontro fortissimo con Bugani. Questa storia è un inside job, inutile prendersela con i media. Gli autori sono persone legate all’ala fideistica e hanno colpito lei perché era sopravvissuta alle epurazioni e se la sapeva cavare in tv». Ma quindi, alla fine, perchè Giulia Sarti sarebbe stata attaccata una seconda volta dopo il 2013? «L’hackeraggio è stata una ritorsione. Per allontanarla dal cerchio magico di Di Maio cercavano la prova che nascondesse qualcosa. La storia del porno è una casualità che gli cade dal cielo. Ma Giulia prese una tale batosta che non osò più alzare le penne», conclude un amaro e al veleno Giovanni Favia.



