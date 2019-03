Silvio Berlusconi operato per un’ernia inguinale/ Salvini augura “buona guarigione”

Silvio Berlusconi operato per un’ernia inguinale, niente tappe in Basilicata per il leader di Forza Italia. Nulla di grave per il Cavaliere, che però dovrà saltare il tour elettorale in vista delle prossime elezioni Regionali in programma domenica 24 marzo 2019 per il piccolo intervento chirurgico subito ieri all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Giornale riporta che l’intervento, una procedura chirurgica in regime di urgenza, è perfettamente riuscito e le condizioni dell’ex presidente del Consiglio sono ottime. Berlusconi, in prima linea in vista delle Europee e all’attacco del governo Lega-M5s, dovrà ora trascorrere un paio di giorni di convalescenza: fonti di Forza Italia confermano che non si recherà in Basilicata secondo il calendario previsto per la chiusura della campagna elettorale.

SILVIO BERLUSCONI OPERATO, L’AUGURIO DI MATTEO SALVINI

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni di Silvio Berlusconi, che sicuramente non farà mancare il suo appoggio al candidato presidente della Basilicata Bardi in vista della tornata elettorale in programma tra quattro giorni. Interpellato da Il Giornale, il ministro dell’Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini ha commentato: «Ho sentito Silvio Berlusconi e gli ho augurato una buona guarigione. Rinvieremo la conferenza stampa prevista per giovedì in Basilicata e la faremo più avanti per festeggiare la vittoria». Un augurio di pronto rientro, dunque, con il Cavaliere pronto a tornare protagonista sul fronte politico per dare battaglia all’esecutivo gialloverde.

