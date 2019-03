Sondaggi politici/ Salvini 34%, Pd supera Di Maio: bipolarismo sarà tra Lega e M5s?

SWG (18 MARZO): LEGA AL 34%, PD SUPERA M5S

Il sorpasso: nei sondaggi politici prodotti da Swg per tg La7 dopo la proclamazione a segretario domenica scorsa di Nicola Zingaretti si registra il primo sorpasso del Pd ai danni del Movimento 5 Stelle, in crisi nera di consensi e con i casi Sarti (e ora De Vito) che si aggiungono ai temi della politica che ancora non convincono la base grillina ormai stufa di passare da “subalterna” della Lega. I sondaggi, almeno questi ultimi di Swg, “parlano” e indicano un dato piuttosto netto: Salvini vola al 33,9% mentre i dem superano, seppur di poco, Di Maio 21,1% contro i 21% dei grillini. Il resto delle intenzioni di voto vede un distacco enorme da ogni altro partito: Forza Italia al 8,6%, ancora in discesa, resta positivo il saldo per Fratelli d’Italia (4,4%) e +Europa (3%). Tutti gli altri partiti di Centrosinistra (Mdp, SI e altri) al 2,4%, Potere al Popolo al 2% e Verdi-Italia in Comune all’1,1% su scala nazionale.

IPSOS (5 MARZO): IL FUTURO E IL BIPOLARISMO

È invece assai interessante lo scenario creato dai sondaggi politici prodotti da Ipsos ad inizio marzo sul possibile futuro prossimo della politica italiana: spesso, anche giustamente, i dati di indagine si riferiscono alla stretta attualità, eppure ogni tanto provare a dare un respiro più ampio costringe anche noi osservatori ad uno sforzo maggiore di “lettura” della realtà politica da oggi per il “domani”. Ebbene, alla domanda «Se in futuro l’Italia dovesse tornare ad un sistema politico bipolare, secondo lei lo scontro sarebbe probabilmente tra…» le risposte sono alquanto interessanti. Solo il 10% ritiene probabile un “bipolarismo” tra M5s e Pd, con l’assorbimento della Lega e del Centrodestra nelle file dei grillini; il 30% invece ritiene che il vero doppio fronte sarà Pd e Lega di Salvini, con il conseguente “assorbimento” di Di Maio dentro la galassia del Carroccio. Infine, al 35%, ovvero la risicata maggioranza, crede che il vero bipolarismo futuro sarà quello oggi al Governo: le “vecchie” opposizioni che si assottigliano e Salvini-Di Maio che invece saranno i duellanti delle prossime Elezioni Politiche. Gli italiani ci avranno azzeccato?

