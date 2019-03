Monica Cirinnà a Pomeriggio 5/ Battaglia con Barbara D’Urso contro Congresso Famiglia

Dopo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, terzo appuntamento politico della settimana nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma con un sapore decisamente più “schierato”: la senatrice del Pd Monica Cirinnà, titolare della legge sulle unioni civili e attivista pro Lgbt, è ospite di Pomeriggio 5 per ribadire la “battaglia” della conduttrice contro l’imminente Congresso Mondiale sulla Famiglia in scena a Verona. Già nell’intervista a Di Maio, la D’Urso ha provato a insistere sul concetto-lite emersa invece nella chiacchierata con Salvini domenica scorsa: «così si festeggia il Medioevo, le donne sono considerate l’angelo del focolare, a guardare bambini e pensare solo a stirare. Sono contro l’aborto ma sono dell’idea che ogni donna debba avere la libertà di decidere cosa fare», si era scaldata la padrona di casa solo due giorni fa, con i leader M5s che in risposta ha ribadito che nessun Ministro del Movimento sarà presente a Verona perché non condivide nulla di quei contenuti «il Congresso di Verona non avrà nessuno del M5s proprio per la considerazione della donna de Medioevo, è un modo di considerare la donna imbarazzante e svilente. Svilire quel ruolo porta a gesti assurdi: su questo siamo divisi noi e la Lega. La libertà della donna è sacra e rende sacra la famiglia: si fanno solo i Congressi ma non si fanno le leggi per la famiglia».

IL CARTELLO “DIO PATRIA FAMIGLIA, CHE VITA DI M..”

«Oggi alle 18.20 sarò a #pomeriggio5 su Canale 5 per parlare con @carmelitadurso di diritti e libertà e in particolare di #famiglie, di tutte le famiglie, basate sull’amore che qualcuno in questo governo fa finta di non vedere #lovewins #unionicivili», twitta la Cirinnà poco fa. Ricordiamo come Matteo Salvini aveva semplicemente provato a ribadire come «Famiglia è papà, mamma e figlio: combatto contro l’utero in affitto e i bambini in vendita, ogni bimbo ha bisogno di avere un padre e una madre» e poi ancora «prima viene il bambino sempre e comunque. Ci sono queste situazioni, ma io mi auguro per il futuro del mio Paese: il bambino ha diritto di avere una mamma e un papà, scusa ma la penso così. Il buon Dio ha voluto che ogni bimbo abbia una mamma e un papà»: Barbara D’Urso per nulla concorde rilanciava spiegando come «ci sono famiglie “arcobaleno” che esistono e non possono essere discriminate, anche quella è una famiglia». Ebbene oggi con la presenza di Monica Cirinnà si tenta di “tirare la volata” della battaglia contro il Congresso della Famiglia, ribadendo la centralità della legge sulle Unioni Civili e provando ad approfondire il “perché è giusto dire che la Lega sbaglia sul concetto di famiglia”. Da ultimo, sarà anche forse l’occasione per ritornare su quella foto-bufera che vedeva la senatrice Pd in piazza nella giornata di sciopero femminista l’8 marzo scorso: “Dio, patria e famiglia, che vita di merda”. Era una provocazione, sostiene la Cirinnà, e comunque «ognuno ha la libertà di dire quello che vuole». Ecco, tutti tranne chi andrà al Congresso di Verona…

