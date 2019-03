Forza Nuova, comizio a Prato/ Anpi: “Si sentono protetti dal governo Lega-M5s”

Forza Nuova, bufera sul comizio in programma a Prato oggi, sabato 23 marzo 2019. Negli ultimi giorni è stata indetta una raccolta firme per sostenere il dissenso del sindaco della città e di tutti i primi cittadini della zona, nonché del presidente della Regione Toscana Rossi. Carla Nespolo, presidente dell’Anpi, ha commentato a Repubblica: «Siamo pronti a denunciare Forza Nuova per apologia di fascismo e coloro che consentiranno la manifestazione di oggi Prato a dispetto delle 20 mila firme contro che sono state raccolte». Prosegue la numero uno dell’associazione dei partigiani: «Temiamo l’esempio di violenza che si dà con manifestazioni di questo tipo che attaccano gli immigrati, parlano di “invasione afroislamica e cinese”, come è scritto nel loro comunicato. Fondamentale è il rispetto reciproco delle idee e delle culture di cui Prato città accogliente e inclusiva ha sempre dato prova».

FORZA NUOVA PRATO, CAOS SUL COMIZIO

Prosegue Carla Nespolo ai microfoni di Repubblica: «Tramite il nostro avvocato Emilio Ricci, vice presidente dell’Anpi, abbiamo diffidato il prefetto di Prato a dare il via libera a una iniziativa che ha l’impronta dell’apologia di fascismo. Suggerirei di non fare gli ingenui: la stessa Forza Nuova lo rivendica, basta guardare manifesti e pagina Facebook. Nonostante questo si fa finta di niente e si autorizza assurdamente questa manifestazione. Ogni forma, per giunta sfacciata, di apologia di fascismo, non è tollerabile». E precisa: «La mia preoccupazione è che i fascisti stiano rialzando la testa ed è sotto gli occhi di tutti. Ma devo aggiungere che la loro baldanza nasce dal fatto che si sentono protetti dal governo».

