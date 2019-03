Carlo Trerotola/ Video elezioni Basilicata, candidato presidente centrosinistra

Spetta a Carlo Trerotola, farmacista di Potenza, trovare l’antidoto alla crisi di un centrosinistra che ha perso tutti gli ultimi appuntamenti elettorali e rischia adesso di vedersi sfilare anche uno storico fortino come quello della Basilicata. Proprio Trerotola è infatti il candidato di un centrosinistra compattatosi attorno alla sua figura dopo l’incoronazione di Marcello Pittella, governatore uscente. Trerotola godrà del sostegno di 8 liste: Comunità Democratiche che vedrà il simbolo del PD posizionato in basso e in piccolo, Avanti Basilicata nelle cui file correrà proprio l’ex governatore Marcello Pittella, Basilicataprima Riscatto, Progressisti per la Basilicata, Partito Socialista Italiano, Lista del presidente Trerotola di Centro Democratico, Popolari e Verdi – Realtà Italia, Popolo delle Partite Iva.

CARLO TREROTOLA, CANDIDATO PRESIDENTE BASILICATA

Non si può negare che la campagna elettorale di Carlo Trerotola, scelto dalla coalizione di centrosinistra in qualità di candidato civico, sia stata “funestata” da alcuni sospetti che per gli elettori di quell’area politica hanno rappresentato un colpo basso. Nel corso di un comizio, infatti, il farmacista ha dichiarato:”Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica”. Parole inaccettabili per una larga fetta dell’elettorato di centrosinistra, che se aveva applaudito la decisione di scegliere un leader lontano dalla vita politica attiva dopo l’esperienza Pittella, di certo non pensava di ritrovarsi capeggiato da un simpatizzante del Movimento Sociale Italiano (per quanto tra i suoi detrattori c’era stato già chi aveva riesumato i trascorsi di destra della sua famiglia). La precisazione di Trerotola è servita a placare gli animi fino ad un certo punto, soprattutto dopo che Il Secolo d’Italia ha pubblicato la foto della sua presunta tessera da militante Msi, con tanto di firma di Giorgio Almirante.

TREROTOLA E IL “CASO ALMIRANTE”

Dopo le prime accuse di essere un “infiltrato” di destra nel centrosinistra, Trerotola aveva risposto in maniera diplomatica sottolineando che “la lezione che ci arriva dai leader politici del passato, è che ci si può battere per i propri ideali, da avversari, ma sempre con grande stile e rispetto (…). Per questo vorrei che ci confrontassimo tutti sui programmi e non su video tagliati ad arte e titoli di giornali. Che mi fanno anche simpatia”. Pochi giorni prima del voto, però, ilsecoloditalia.it ha pubblicato la foto della tessera numero 195372 di Trerotola, risultato iscritto al Msi-Destra Nazionale nel 1978. Dinanzi a questa pubblicazione “scottante”, Trerotola ha ostentato calma replicando “con fermezza e in piena sincerità” di non aver “mai richiesto nessuna tessera a nessun partito”. Il candidato del centrosinistra ha aggiunto che “se la tessera fosse mia, dovrei averla io” per poi ironizzare: “Se questa tessera esiste vi pregherei di restituirmela perché è un reperto storico, anche di qualche valore. E, al vostro posto mi preoccuperei di più dei voltagabbana che dal centrosinistra sono candidati nelle vostre file fasciste”



© RIPRODUZIONE RISERVATA