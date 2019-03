Elezioni Regionali Basilicata 2019/ Diretta risultati: affluenza, sondaggi, candidati

Urne aperte per tutti i lucani dalle ore 7 alle ore 23 per le Elezioni Regionali Basilicata 2019: si vota per eleggere la carica del nuovo Governatore (ovvero il Presidente della Giunta Regionale) e i 20 nuovi membri del Consiglio Regionale dopo la guida Pittella conclusasi in maniera choc con l’arresto del Presidente lucano lo scorso luglio (fatto che ha slittato il voto delle Regionali fino al 24 marzo, rispetto all’iniziale data di novembre 2018). Lo spoglio elettorale con la diretta dei relativi risultati inizierà subito dopo la chiusura dei seggi nelle vari circoscrizioni delle due provincie presenti in Basilicata, Matera e Potenza: dallo scandalo sanità – che ha travolto la precedente giunta – alle prestazioni del M5s, qui negli ultimi anni molto forte, fino alle dinamiche interne del Centrodestra finora vincente in tutte le consultazioni Regionali dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo scorso. Sono tutti i temi principali di una consultazione tutt’altro che “prevedibile”, vedendo anche gli ultimi sondaggi emersi prima del voto regionale: secondo i dati espressi da Venum 3.0srl per la rete televisiva La Nuova Tv (citata da Today.it) condotti prima del silenzio elettorale, Bardi (Centrodestra) è dato al 28,67%, Trerotola (Csx) al 26,14, Mattia (M5s) al 16,51% e Tramutoli (Possibile) al 3,8%.

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2019: I 4 CANDIDATI PRESIDENTE

Il voto delle Elezioni in Basilicata è un grande banco di prova nazionale per la tenuta del Governo da un lato e per la possibile crescita del Partito Democratico dall’altro, come visto in parte anche durante le ultime Regionali in Sardegna: dopo le campagne elettorali condotte da Salvini, Zingakretti e Berlusconi tra Matera e Potenza, al momento meno “presente sul campo” i leader M5s, che però viaggiano storicamente con un ottimo rapporto elettorale con la cittadinanza lucana. Al netto dei possibili risultati che usciranno dal prossimo spoglio saboto dopo il voto, ecco tutti candidati con le relative liste di preferenza: l’ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi per il Centrodestra (Lega Salvini Basilicata, Fratelli d’Italia, Forza Italia per Bardi, Basilicata Positiva-Bardi presidente e Idea-Un’altra Basilicata); Carlo Trerotola per la coalizione di Centrosinistra (Comunità democratiche, Avanti Basilicata, Basilicataprima, Verdi-Realtà Italia, il partito socialista italiano, i progressisti per la Basilicata e Trerotola presidente); Valerio Tramutoli appoggiato dalla lista di sinistra La Basilicata possibile (Sinistra alternativa) Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle.

AFFLUENZA E COME SI VOTA

Per comprendere come si vota alle Elezioni Regionali in Basilicata, urge sapere che per effetto della nuova legge elettorale è abolito il voto disgiunto mentre sorgono novità sui meccanismi della parità di genere, con la doppia preferenza e le quote inserite nelle liste. Sono anche cambiati il numero dei seggi spettanti alle due provincie-circoscrizioni: dei 20 consiglieri finali nella Giunta da eleggere, 7 saranno per Matera mentre 13 per Potenza. L’elettore può esprimere il suo voto facendo un segno sul nome del candidato Governatore, e il suo voto non andrà a nessuna lista collegata; mentre può fare un segno su una lista e automaticamente il voto andrà al Presidente collegato. Ricordiamo che come per le altre votazioni Regionali, non sono previsti ballottaggi dunque verrà eletto il candidato Governatore con il maggior numero di voti: cambia invece il Premio di maggioranza, con un meccanismo a scalare spiegato dal portale della Regione Basilicata «Se il candidato presidente sarà eletto almeno con il 40% dei voti, avrà garantiti almeno 12 seggi; con il 30%, 11 seggi; con meno del 30%, saranno garantiti solo 10 seggi (in questo caso la maggioranza sarebbe garantita dal seggio del presidente stesso)». In nessun caso comunque la maggioranza potrà contare più di 14 seggi: come ogni appuntamento elettorale, infine, saranno disponibili durante la giornata di voto tre indicazioni parziali sull’affluenza alle urne, alle ore 12, alle 17 e alle 23, chiusura dei seggi.



