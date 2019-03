Eletti Centrodestra Basilicata/ Lega, Forza Italia, FdI: nomi consiglieri, preferenze

Con la vittoria di Vito Bardi alle Elezioni Regionali 2019, la Basilicata cambia “casacca” politica dopo oltre 20 anni: era il 1996 e all’epoca si instaurava una perdurante “roccaforte rossa” in terra lucana durata fino all’uscita di scena del fratello di Pittella (uomo forte ancora oggi in Regione, detto “mister Preferenze”), ma dopo i risultati emersi stamane in via ufficiale ora la guida del nuovo Consiglio Regionale passa al Centrodestra, con 12 consiglieri (più Bardi) eletti nelle file delle varie liste a sostegno, contro i 4 (più il candidato Governatore sconfitto Trerontola) del Centrosinistra e i 3 del Movimento 5 Stelle (che guadagnano un seggio rispetto al 2013). Il trionfo del Centrodestra in particolare consegna alla Lega il sorpasso anche in Basilicata nelle gerarchie interne della coalizione, a svantaggio di Forza Italia e Fratelli d’Italia che raccolgono meno preferenze: il dettaglio dei consiglieri eletti nella nuova Giunta Bardi vede 6 seggi per la Lega, 3 per Forza Italia, 1 a testa per Fratelli d’Italia, Idea e Lista Bardi Presidente.

BASILICATA, I CONSIGLIERI ELETTI NEL CENTRODESTRA

Scendendo nel dettaglio dei nomi e delle preferenze ottenute dai 12 consiglieri, più Vito Bardi, eletti nel Centrodestra possiamo con certezza affermare che il 19% conquistato dalla Lega alle Regionali consegna al Carroccio la guida anche in termini di numeri del nuovo Consiglio Regionale di Basilicata. I 5 nuovi consiglieri del gruppo Salvini sono Francesco Fanelli (7038 preferenze), Carmine Cicala (4420 voti), Massimo Zullino (3183), Tommaso Coviello (3032), Donatella Merra (1995) nella provincia di Potenza, mentre eletto anche Pasquale Cariello (3016) a Matera. Per quanto riguarda Forza Italia, i tre nuovi consiglieri sono Francesco Cupparo (4331 preferenze) e Francesco Piro (2635) a Potenza, Luigi Rocco Leone (4260) a Matera. Nuovi consiglieri per il Centrodestra anche Giovanni Vizziello (2030, Fratelli d’Italia), Vincenzo Baldassarre (1137, Idea) e Piergiorgio Quarto (2242, Basilicata Positiva Bardi Presidente). La coalizione di centrodestra ha raccolto in tutto 124716 voti (42,20 %) e ovviamente ospiterà nel nuovo Consiglio Regionale il neo-eletto Governatore di Basilicata Vito Bardi.

