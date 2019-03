Eletti nuovo Consiglio Regionale Basilicata/ Nomi dei 20 consiglieri: seggi e liste

Vito Bardi è il nuovo Governatore della Regione Basilicata dopo il trionfo del Centrodestra nelle Elezioni Regionali appena conclusesi, e come tale sarà presente nel nuovo Consiglio Regionale: ma scorrendo i nomi dei consiglieri eletti tra i vari partiti, altrettanto importante è il ritorno di Marcello Pittella – ex Governatore Pd, coinvolto nello scandalo sanità lo scorso luglio tanto da arrivare perfino all’arresto – tra le file del Centrosinistra, eletto con 8803 voti in tutta la Regione. Sono in tutto 20 i nuovi Consiglieri che entreranno ufficialmente nelle prossime settimane a Potenza, con la maggioranza che cambia “casacca” dopo 23 anni: è il Centrodestra (al 42%) ad aver trionfato contro il Pd-Csx (33%) e il Movimento 5 Stelle (appena sopra il 20%), grazie al traino della Lega di Matteo Salvini che infatti ottiene il maggior numero di consiglieri eletti nel nuovo Gruppo dirigente politico della Basilicata. 12 consiglieri (più Bardi) eletti nelle file delle varie liste a sostegno del Centrodestra, contro i 4 (più il candidato Governatore sconfitto Trerontola) del Centrosinistra e i 3 del Movimento 5 Stelle (che guadagnano un seggio rispetto al 2013): in Consiglio entra una sola donna, Donatella Merra (Lega) che ha ottenuto 1.995 voti, per la prima volta dal 2010.

I CONSIGLIERI DELLA MAGGIORANZA

Per quanto riguarda la maggioranza di Centrodestra a sostegno di Vito Bardi, nuovo Governatore lucano, il dettaglio dei consiglieri eletti nella nuova Giunta vede 6 seggi per la Lega, 3 per Forza Italia, 1 a testa per Fratelli d’Italia, Idea e Lista Bardi Presidente. Scendendo poi nel dettaglio dei nomi e delle preferenze ottenute dai 12 consiglieri, scopriamo che ufficialmente i 5 nuovi consiglieri del gruppo Lega Salvini sono Francesco Fanelli (7038 preferenze), Carmine Cicala (4420 voti), Massimo Zullino (3183), Tommaso Coviello (3032), Donatella Merra (1995) nella provincia di Potenza, mentre eletto anche Pasquale Cariello (3016) a Matera. Per Forza Italia invece, i tre nuovi consiglieri sono Francesco Cupparo (4331 preferenze) e Francesco Piro (2635) a Potenza, Luigi Rocco Leone (4260) a Matera. Da ultimo, nuovi consiglieri in maggioranza sono anche Giovanni Vizziello (2030, Fratelli d’Italia), Vincenzo Baldassarre (1137, Idea) e Piergiorgio Quarto (2242, Basilicata Positiva Bardi Presidente).

I CONSIGLIERI ALL’OPPOSIZIONE

Sono in tutto 7 i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale di Basilicata tra le file dell’opposizione (6 più lo sfidante sconfitto Carlo Trerontola): per Comunità Democratiche – Partito Democratico eletti Roberto Cifarelli a Matera (4.240 preferenze) e Mario Polese a Potenza (3.668 preferenze). Due i consiglieri per Avanti Basilicata, ovvero Luca Braia, eletto a Matera con 2.637 preferenze) e “mister preferenze” Marcello Pittella, ex Governatore lucano. Tre i consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle: Gianni Perrino a Matera (3.325 preferenze), Gianni Leggieri e Gino Giorgetti a Potenza (rispettivamente con 4.061 e 3.042 preferenze). Di tutti i 20 consiglieri eletti (più Bardi) sono cinque i consiglieri confermati: si tratta di Perrino e Leggieri del M5S, Polese, Cifarelli e Pittella per il centrosinistra.



