Salvini “Basilicata? 7-0 al Pd”/ Governo crisi, è bipolarismo? Di Maio “no crollo..”

Le reazioni della politica nazionale – assieme alla lunga campagna elettorale con i volti più importanti dei partiti presenti sul territorio prima del voto – confermano come le Elezioni Regionali in Basilicata abbiano avuto tutt’altro che una dimensione “locale”: in vista delle Europee e dopo il bis Abruzzo-Sardegna, il voto di Potenza e Matera rappresentava uno snodo assai delicato e importante dal punto di vista strategico e politico. Salvini stravince “lo snodo”, il M5s lo perde, il Pd lo “accarezza”: sintesi strana, converrete, ma che rispecchia quanto visto nelle urne lucane dove la Lega si conferma straordinariamente in crescita nell’un tempo inarrivabile Sud Italia: il candidato Vito Bardi (scelto da Berlusconi) diviene Governatore e la Lega raggiunge il 19% su scala regionale, autentico boom. «GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa», scrive su Facebook il Ministro degli Interni notevolmente soddisfatto dei risultati regionali. Roccaforte del Centrosinistra, considerata l’Emilia Romagna del Sud, la Basilicata rappresenta la settima regione conquistata dal Centrodestra a danno del Pd e soci: inevitabile che nel Governo qualcosa possa di nuovo “modificarsi”, specie in vista dell’appuntamento decisivo delle Europee che potrebbe dare ben più di un verdetto qualora si confermasse la potenza da fuoco di un Cdx a traino Lega.

CRISI M5S, DI MAIO “MA QUALE CROLLO, SIAMO PRIMI..”

«Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di “voti dimezzati in un anno” e di “crollo”, ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro, anche quelle con i portavoti di Pittella. A Matera siamo oltre il 30%! Ed è un risultato che conserviamo con grande senso di responsabilità verso il Paese, senza esultanze da stadio. Noi abbiamo un simbolo, una lista. E andiamo avanti così!»: lo scrive questa mattina su Facebook il Ministro del Lavoro nonché leader M5s Luigi Di Maio che vede nei risultati lucani una spinta non ancora crollata del suo Movimento. La realtà dice che hanno perso in un anno davvero il 24% dei consensi, e rimangono prima forza nella Regione per 1% a vantaggio della Lega: insomma, da festeggiare c’è molto poco anche se di certo il risultato è “migliore” di quanto visto in Abruzzo e Sardegna. Resta un M5s comunque al terzo posto e con un “rinnovato” bipolarismo che ormai si conferma scenario costante in quasi tutte le Regionali svoltesi tra il 2018 e il 2019: Piemonte, Emilia e prima le Europee daranno forse il “polso” giusto della situazione anche interna al Governo, con Salvini sempre più “tentato” di mollare gli ormeggi per tornare nella casa finora semprevincente, ovvero il Centrodestra.

