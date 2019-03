Giorgia Meloni/ “Sì alla castrazione chimica, domani sarò al Congresso famiglie”

Giorgia Meloni, segretaria generale di Fratelli d’Italia, è stata ospite questa sera presso gli studi di “Pomeriggio 5”, noto salotto di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. L’ex ministro del governo Berlusconi ha affrontato diverse questioni, a cominciare dal cosiddetto “Codice Rosso”, una serie di misure a tutela delle donne, contro le violenze. «Noi di Fratelli d’Italia – spiega la Meloni – siamo per la castrazione chimica nei confronti dei violentatori seriali e dei pedofili: lo avevamo già proposto ma bisogna mediare con il M5s. Io dico una cosa: se il violentatore non è d’accordo, allora gli diamo 40 anni di carcere senza sconti di pena». Altra questione inerente il codice rosso è il cosiddetto “revenge porn”, la legge contro il ricatto a luci rosse: «Stiamo cercando di fare una norma ma il M5s si è opposto nonostante credevamo di uscirne in maniera unanime, e di conseguenza si è bloccato tutto». Il problema delle pene resta uno dei più attuali nel nostro ordinamento: «Noi siamo contro gli sconti di pena automatici – prosegue la Meloni – ma bisogna sottolineare come la violenza sessuale sia collegata all’immigrazione: il 37% dei reati a sfondo sessuale è commesso da stranieri».

GIORGIA MELONI “LEGITTIMA DIFESA? ANCORA DIFETTI”

Si passa quindi al tema Legittima difesa, dl che è stato approvato ieri ma che non convince appieno la numero uno di FdI: «Ha ancora dei difetti perché lascia troppa discrezionalità ai giudici: se ti svegli di notte e trovi uno in casa tua, tu devi avere la possibilità di agire, ti devi difendere, è lui che è fuori posto non tu. Nessuno vuole il far west – precisa – ma il furto d’appartamento in Italia è un reato pressoché impunito: facciamo fare la galera a questa gente e vedrai che nessuno si difenderà più in Italia». L’ultimo argomento trattato è quello del Congresso delle famiglie, iniziato quest’oggi a Verona: «Ci andrò domani e sono molto contenta di andarci – spiega la Meloni – sono state dette molto fake news su questo evento: io sarò lì per rivendicare i diritti alle donne, voglio aggiungere dei diritti ed è per questo che farò la mia presenza. La famiglia è sotto attacco – conclude la Meloni – tutto ciò che definisce vogliono farlo sparire».

