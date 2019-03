Maurizio Martina, Primarie Pd/ Da reggente sarà eletto segretario?

Lo slogan della campagna elettorale di Maurizio Martina per le Primarie Pd è “Fianco a fianco”: e sta forse nella riuscita comunicativa di questo messaggio di unità, nel tentativo di non farlo scambiare per un elemento di debolezza, di chi non vuol prendere una posizione ben definita tra la vecchia stagione e la nuova che (forse) verrà, che si giocano le chance dell’ex ministro delle Politiche agricole di essere eletto segretario. Nel corso del Confronto su Sky Tg24 con gli altri due candidati, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, Martina è stato il primo a fissare un obiettivo ambizioso di partecipazione da parte degli elettori: un milione di votanti, cifra non scontata se si considera la lunga traversata nel deserto che il Pd sta affrontando dal post 4 marzo. Ma non è l’unica asticella posta dall’ex segretario reggente: Martina crede infatti che alle Europee il Partito Democratico possa superare il 20%. Non sarebbe un cattivo risultato, visti i tempi: sarà lui il segretario della riscossa dem?

MAURIZIO MARTINA E “L’INCLUSIONE”

Inclusione: è questa una delle parole chiave per definire la mozione Martina nella corsa per le Primarie Pd. Inclusione a livello di anime del Partito Democratico: non è un caso, infatti, che l’ex reggente abbia punzecchiato Giachetti durante il Confronto a tre sulle sue intenzioni in caso di sconfitta. Il “turborenziano” non ha fatto mistero di essere pronto ad abbandonare il Pd in caso di un ritorno allo schema della “Ditta”, Martina ha rilanciato con un segnale di apertura che sembra rispondere alla domanda di unità della base dem, fiaccata da anni di dispute e divisioni interne che hanno finito per abbattere non solo i leader di turno ma lo stesso partito:”Se sarò io il segretario, vorrò nella squadra Zingaretti e Giachetti”. Inclusione può voler dire anche “reddito di inclusione”. Ed è proprio questa la proposta che Martina oppone al reddito di cittadinanza targato M5s:”Cambierei il reddito di cittadinanza, rafforzerei il reddito di inclusione. Loro hanno speso sei o sette miliardi, si possono mettere 3 miliardi per ampliare la platea del Rei e il resto metterlo per abbassare il cuneo fiscale”.

PONTE TRA VECCHIO E NUOVO?

L’obiettivo di Maurizio Martina in questa difficile stagione congressuale è stato quello di porsi agli elettori come il ponte ideale tra vecchio e nuovo. Del resto è stato uno degli uomini più vicini all’ex segretario Matteo Renzi, ma non ha esitato, quando si è trattato di smarcarsi dal toscano, nel rivendicare “no all’uomo solo al comando”. Fare squadra: questo uno dei mantra di Martina, forse non il profilo del leader politico empatico del 2019, ma di certo capace di stringere alleanze e fiutare il vento del momento. Lo ha fatto ad esempio costituendo la sua piattaforma con un pezzo da novanta del partito come Graziano Del Rio, assicurandosi così una parte di consenso del vecchio mondo renziano; ha capito che la partita per la segreteria non era chiusa in partenza a favore di Zingaretti (e il 35,1% dei circoli lo dimostra) come invece sosteneva Franceschini, invitandolo a non spaccare il partito. Ora manca l’ultimo step, il più difficile: diventare non più guida passeggera, ma leader a tempo pieno. Ce la farà?



