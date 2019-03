Primarie Pd 2019: diretta risultati/ Zingaretti-Martina-Giachetti: seggi e sondaggi

7mila tra gazebo e seggi preposti alle Primarie Pd sono pronti ad aprire i battenti per la sfida verso il Congresso del Partito Democratico: un nuovo Segretario e la nuova Assemblea Nazionale dem, per questi motivi si vota oggi in tutta Italia dalle ore 8 alle ore 20. Dopo la doppia reggenza di Matteo Renzi, il partito da oggi è chiamato a cambiare “pagina” a prescindere: tre candidati come Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti che in tre modi diversi rappresentano la possibilità (e la speranza per gli elettori dem) di presentarsi poi alle Elezioni Europee per sfidare i per ora “imprendibili” nei sondaggi Lega e M5s. Campagna elettorale in chiaroscuro fino all’ultima settimana dove diversi confronti hanno posto al pubblico le tre ipotesi di conduzione diverse del futuro prossimo del Partito Democratico: la diretta del voto di oggi porterà a scoprire in serata (o al più tardi domani mattina) chi e con quali cifre avrà vinto la sfida delle Primarie. Ricordiamo che per poter essere eletto, ogni candidato dovrà avere ottenuto il 50 per cento più uno dei componenti dell’assemblea nazionale, attraverso il meccanismo delle liste collegate. La proclamazione a Segretario arriverà poi alla prima riunione dell’Assemblea Nazionale entro 15 giorni dalle Primarie ai gazebo (dovrebbe essere il 17 marzo prossimo), ma attenzione: se nessun candidato dovesse riuscire a raggiungere la maggioranza assoluta allora si andrà a ballottaggio tra i primi due più votati e saranno però i soli delegati nel corso dell’Assemblea Nazionale ad esprimere l’elezione diretta (tramite maggior numero di voti).

PRIMARIE PD, I TRE CANDIDATI SEGRETARIO E I SONDAGGI

Durante l’unico confronto in tv con tutti e tre i candidati Segretario presenti assieme (giovedì scorso a Sky Tg24, ndr), l’unico vero fattore veramente divisivo tra Martina, Giachetti e Zingaretti è stato il “vecchio fantasma” di Matteo Renzi, autentico assente “rumoroso” della campagna elettorale che lo vede per la prima volta escluso dopo la debacle del 4 marzo scorso alle Elezioni Politiche. «Ho con lui un ottimo rapporto, non l’ho mai votato ma l’ho sempre rispettato. Mi auguro che non ci manchi nell’ambito di un partito pluralista», spiega Nicola Zingaretti nella domanda posta sul rapporto tra Renzi e il Pd. Per l’ex reggente (che ricordiamo era il n.2 di Renzi alle ultime Primarie nel 2017) Maurizio Martina, «Io direi quanto manchiamo noi a Renzi, penso che anche lui viva la sfida fondamentale di costruire un’alternativa a questa destra. Non possiamo esaurire il nostro dibattito nel definirci renziani o antirenziani». Giachetti invece rappresenta ancora quella parte neo-renziana che intende non mettere il capitolo “fine” all’esperienza di Governo e di Pd del senatore fiorentina, «A me Renzi non manca perché ringraziando Iddio c’è. È l’arma di punta della nostra opposizione. Non mi manca perché io sono assolutamente leale». A parole hanno escluso tutti l’alleanza con i Cinque Stelle in un ipotetico nuovo Governo (qualora i gialloverde dovessero esplodere dopo il voto europeo) mentre hanno fissato il “prospetto” affinché si possa giudicare le Primarie Pd come un successo: Zingaretti ha indicato la cifra di un milione, mentre Martina ha parlato di 2 milioni, «Noi siamo gli unici che portiamo le persone fisicamente a votare per scegliere la propria classe dirigente. Per le primarie farlocche di Salvini hanno votato 5mila persone, Di Maio è stato scelto con 37mila click. Mi auguro che vengano tante persone, lavoro per un numero alto» spiegava Zingaretti. Sul fronte sondaggi, i dati dell’Istituto Demopolis per La7 riportati dal Fatto Quotidiano danno il Governatore tra il 48 e il 60%; per Martina invece i sondaggi lo davano tra il 27 e il 39% mentre per il candidato “renziano” Giachetti, solo l’8-18% sarebbe pronto votare per lui.

CHI PUÒ VOTARE E COME SI VOTA

Dai gazebo in piazza fino ai seggi allestiti nei circoli Pd, per trovare il proprio seggio allestito per l’occasione delle Primarie basta utilizzare il portale https://www.pdprimarie2019.it: serve poi inserire il proprio comune e il numero della sezione elettorale indicata dalla propria tessera elettorale, cliccare il bottone “trova il tuo seggio” e così scoprire in automatico il seggio corrispondente dove recarsi a votare. Per scoprire come si vota è assai semplice: il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati. Votando il candidato segretario si vota automaticamente anche la lista a lui collegata con i delegati che entreranno in Assemblea nazionale, composta da 1000 membri. Possono presentarsi ai 7mila gazebo e seggi per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale del Pd tutti gli elettori ed elettrici con minima soglia d’età 16 anni che al momento del voto sulla scheda tra Zingaretti, Martina e Giachetti «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori». Per poter votare gli elettori dovranno versare un contributo minimo di 2 euro che non vale per gli iscritti al Pd in regola con la quota d’iscrizione: da ultimo, potranno votare alle Primarie anche gli extracomunitari in possesso di carta d’identità o del permesso di soggiorno.



