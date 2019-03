Roberto, per tutti “Bobo”, Giachetti non ha schiacciato il piede sul freno praticamente mai nella sua campagna elettorale come candidato segretario alle Primarie Pd. Partito in ritardo rispetto agli altri due contendenti Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, in ticket con Anna Ascani la sua posizione è stata quella più espressamente legata al renzismo. La volontà di rivendicare ciò che di buono è stato fatto in una stagione politica che una certa sinistra rinnega, ha caratterizzato l’appassionata corsa alla segreteria del romano “Gian Burrasca”, così com’è stato ribattezzato, un passato da Pannelliano di ferro certificato da sette scioperi della fame e uno delle sete, cui bisogna aggiungere anche una militanza rutelliana. Guai però a definirlo “turborenziano”: non fosse altro perché “io facevo politica prima di Renzi”. Che sia lui, però, “l’uomo di Renzi”, lo si evince guardando gli uomini e le donne che gli tirano la volata: dalla Boschi a Marattin, da Gozi a Scalfarotto, è la crème del renzismo.

ROBERTO GIACHETTI PRONTO ANCHE ALL’ADDIO

Su un punto Roberto Giachetti è stato molto chiaro, anche nell’ultimo Confronto su Sky Tg24 con gli altri due candidati alla guida del Partito Democratico: il suo modo di vivere la politica è laico. Cosa significa? Che Giachetti non si impiccherà neanche metaforicamente se il successo di un altro candidato porterà il Pd su una linea che non condivide al punto di spingerlo all’addio. La “deriva” denunciata da Giachetti è quella che una parte della base dem teme e denuncia con forza: quella di un’alleanza con i 5 Stelle e di un ritorno della minoranza che con Renzi al comando decise di andarsene dopo una guerra fratricida. “Bobo” non ha usato mezzi termini:”Il Pd non è una caserma, se prenderà una strada che è in contrasto con le mie idee, io toglierò il disturbo, altrimenti, come ai tempi di Bersani, starò serenamente in minoranza. Non rimarrò a bombardare, come hanno fatto loro con Renzi, vittima di una guerra nucleare. Bisogna prendere esempio dalla Lega: lì non fiata nessuno, sono tutti per il segretario”.

“PRENDERO’ PIU’ DELL’11%”

Del legame politico con Matteo Renzi, il candidato Giachetti va fiero. Si è capito quando durante il confronto a 3 con Martina e Zingaretti ha scelto proprio l’ex sindaco di Firenze nel gioco che imponeva di scegliere un compagno d’avventura per un viaggio stile Erasmus. Questo però non vuol dire che Giachetti abbia tirato Renzi dalla giacchetta (e scusate il gioco di parole) per tutta la durata della fase congressuale, anzi:”A Matteo ho mandato un sms il giorno che hanno arrestato i suoi genitori, per il resto non lo sento mai. Voterà per me? Ah, saperlo”. Nel 2016 ebbe il coraggio di sfidare Virginia Raggi per il Campidoglio nonostante la pesante eredità dell’esperienza Marino e il vento a favore dei grillini: anche in queste Primarie Pd parte da sfavorito. Non per questo, però, “Bobo” si abbatte:”Io corro per vincere, secondo me farò più dell’11 per cento preso tra gli iscritti. Il clima che ho trovato è straordinario, sono tornati i giovani, la gente sta aprendo gli occhi sul grillismo. E finalmente ci dà atto del fatto che noi avevamo raddrizzato il Paese: quel lavoro, a differenza degli altri, lo rivendico. Io non mi vergogno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA