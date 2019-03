Sondaggi Politici/ Lega al 31%, Centrosinistra supera M5s: Zingaretti verso guida Pd

Le ultime intenzioni di voto inserite nei sondaggi politici di Emg danno due importanti notizie su tutte: la Lega è sempre in testa (e non è una novità) anche se le cifre aumentano ancora secondo il sondaggio di Emg Acqua di una sola settimana precedente; il Centrosinistra, tutto insieme (come visto del resto in Abruzzo e Sardegna) ad oggi supera il Movimento 5 Stelle in costante crisi e caduta libera nei consensi. I dati numerici di fatto confermano i trend elettorali di queste ultime settimane in cui le Elezioni Regionali l’hanno fatta da padroni, a volte “spostando” sull’impressione nazionale alcuni evidenti crolli locali. La Lega è al 31,4% mentre Di Maio non va oltre il 23,8%, un calo di un punto percentuale in soli 7 giorni: l’intero centrosinistra, fatto di Pd (18,2%), +Europa (3%) e gli altri partiti Mdp, Leu, SI, SUE-Rosa, Verdi Italia in Comune, Civica Popolare e Svp (4%) danno un complessivo 25,3% che supera nei fatti il Movimento 5 Stelle. Chiudiamo le intenzioni di voto con gli altri partiti di Centrodestra (16,3% senza la Lega di Salvini): Forza Italia in leggera crescita al 10,7%, Fratelli d’Italia al 5% e Noi con l’Italia allo 0,6%.

EMG (EMG 28 FEBBRAIO): PRIMARIE PD, ZINGARETTI VERSO LA GUIDA

Per quanto riguarda invece i sondaggi politici che si sono espressi a pochi giorni dalle Primarie del Partito Democratico, lo scorso 28 febbraio i dati di Emg davano per certa l’elezione di Nicola Zingaretti anche se il dato importante sarà la percentuale dei suoi elettori ai circoli e gazebo dem. Al momento, mentre tra l’altro sono in corso le votazioni, il Governatore del Lazio è dato attorno al 58%, in aumento rispetto ai sondaggi di inizio febbraio. mentre Maurizio Martina è sempre più in calo attorno al 32%. Il terzo candidato nonché outsider (anche se probabilmente frutto dell’ala più renziana del Partito Democratico) Roberto Giachetti non va oltre quota 10%, anche se in rialzo dopo le prime settimane di campagna elettorale. Ora i voti sono in corso con i risultati che solo in nottata potranno dare l’esito esatto della probabile vittoria di Zingaretti: se sopra il 50% sarà subito segretario, se sotto sarà ballottaggio probabilmente con Martina direttamente all’Assemblea Nazionale del 17 marzo prossimo.

