Di Battista riappare in video/ “Non mi candido, la stampa ha scelto Salvini”

Rompe il silenzio Alessandro Di Battista, e lo fa attraverso una diretta video via Facebook, come ci ha del resto abituati negli ultimi tempi. Il grande sostenitore del Movimento 5 Stelle, “gemello” di Luigi Di Maio, ha deciso di fare un po’ di chiarezza, rispondendo alla richiesta di molti grillini in merito ad una sua candidatura in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio: «Alle europee non mi candiderò – spiega Di Battista – non voglio fare l’europarlamentare». Niente da fare quindi, Di Battista non se la sente di rimettere i panni ufficiali da politico, preferendo dedicarsi ad altro: «Mi sono iscritto a un corso di falegnameria – aggiunge – scrivo, leggo. Mi mancate, certo, tutti quanti. Ma a me la poltrona fa venire le bolle». L’esponente del Movimento 5 Stelle pensa che uno dei problemi più importanti del nostro paese sia ancora la corruzione, e a riguardo sostiene: «l’anticorruzione va aggiornata continuamente. Come si evolve la corruzione, bisogna che gli antivirus dell’anticorruzione si trasformino senza sosta».

DI BATTISTA RIAPPARE IN VIDEO: “NON MI CANDIDO”

Quindi una frecciata alla stampa, con riferimento all’acerrimo nemico, il ministro dell’interno Matteo Salvini: «La stampa, soprattutto di sinistra, ha scelto Salvini – prosegue Di Battista nella sua video diretta su Facebook – lo adora. Per loro è la speranza, la Lega è la speranza futura, perché il Partito Democratico è quello che è, di vedersi garantiti i finanziamenti pubblici alla stampa, la reintroduzione della pubblicità per le aziende del gioco d’azzardo…». Fatta chiarezza sul suo mancato ritorno in campo, “Dibba” si congeda dicendo: «Vi abbraccio tutti. E auguro al M5s di restare per sempre un movimento». Pronta la replica del collega e amico Luigi Di Maio, che ha aggiunto: «Sapevo da tempo che Alessandro non si sarebbe mai candidato, non si era candidato nemmeno alle politiche. Lo ringrazierò sempre per la mano che darà al Movimento e continuerò a sentirlo per chiedergli consigli e scambiare opinioni. Il movimento continua ad andare avanti, è forza di governo e realizza il programma a partire dal tema di oggi». In molti, soprattutto all’interno dello stesso Movimento, avevano invocato la candidatura di Di Battista per le Europee, ma non sarà così. Di seguito il video di Di Battista

IL VIDEO DELLA DIRETTA DI DI BATTISTA





© RIPRODUZIONE RISERVATA