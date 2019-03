Pd, il simbolo per le Elezioni Europee/ Foto: Zingaretti, Gentiloni e Calenda “Unità”

Pd, ecco il simbolo per le Elezioni Europee: oggi, sulla terrazza del Nazareno, il segretario Nicola Zingaretti insieme al neo presidente Paolo Gentiloni e a Carlo Calenda ha presentato il logo da utilizzare in lista in vista dell’appuntamento elettorale del 26 maggio 2019. «Una sfida per vincere le elezioni», le parole del governatore della Regione Lazio, con il logo che vede anche un riferimento a Siamo Europei, il manifesto lanciato dall’ex ministro dello sviluppo economico. Presente, inoltre, il logo del gruppo dei Socialisti e Democratici, che sostengono la candidatura di Frans Timmermans. Ecco le parole di Zingaretti: «E’ un simbolo dedicato ai ragazzi e alle ragazze, un simbolo di speranza, che dice alle forze migliori: uniamoci per salvare l’Europa e per dare alle nuove generazioni un futuro degno».

PD SIMBOLO ELEZIONI EUROPEE: “UNITA'”

Zingaretti, accompagnato da Gentiloni e Calenda, ha poi evidenziato: «E’ tempo che nasca una nuova sfida. Le elezioni europee saranno l’occasione per voltare pagina tra chi l’unica cosa che sa distribuire è l’odio, e chi vuole creare benessere, lavoro e indicare nella sostenibilità un nuovo modello di sviluppo». Il segretario ha poi aggiunto, come riportano i dem: «La prima parola a cui ci richiamiamo è unità. La nostra è un’offerta di unità, uno strumento al servizio del cambiamento e la nmecessità di unirsi per fermare una pericolosa deriva nazionalista. Il Pd richiama tutte le forze europeiste a unirsi per essere piu’ forti dentro questo scontro. Questo è il simbolo dell’unità non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo».

“È la nostra sfida per vincere le elezioni europee”, ha scandito @nzingaretti alzando il velo sul nuovo simbolo insieme a @PaoloGentiloni e @CarloCalenda pic.twitter.com/LfjUAMCEFS — Democratica (@democratica_web) 30 marzo 2019





