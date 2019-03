Ucraina, Elezioni Presidenziali 2019/ Risultati, candidati: duello comico-Poroshenko

Seggi aperti per 29 milioni di aventi diritto pronti ad eleggere il nuovo Presidente in Ucraina dopo una delle più complesse e dure campagne elettorali dai tempi della “Rivoluzione Arancione”: le Elezioni Presidenziali 2019 vedono la presenza record di 39 candidati Presidente, anche se 4 su tutti sembrano poter avere le chances maggiori di arrivare al quasi scontato ballottaggio. Più di 135mila unità delle forze dell’ordine garantiranno la sicurezza, con l’aggiunta di molti osservatori internazionali mandati in Ucraina per cercare di evitare il più possibile accuse, brogli e attacchi già avvenuti anche nel recente passato. Pro Russia o Pro Ue, lo scontro è sempre lo stesso con il presidente uscente Poroshenko che sfida l’ex Primo Ministro Tymoschenko, il filo russo Boyko e soprattutto il comico Zelensky ritenuto un po’ il “Beppe Grillo ucraino” (anche se non proprio simile alle battaglie M5s). E’ la prima volta, a 30 anni dall’indipendenza e dopo le “rivoluzioni democratiche” del 1990, 2004 e 2013-2014, che c’è sostanziale incertezza su chi approderà al ballottaggio: corruzione, guerra in Donbass con Putin e crisi con la Ue sono i principali temi sui quali i candidati provano a sfidarsi davanti all’elettorato ucraino, con gli occhi assai interessati di Usa, Nato e ovviamente Cremlino.

I CANDIDATI PRESIDENTE D’UCRAINA

I risultati (che emergeranno in serata con i primi due candidati che andranno al ballottaggio) potrebbero definire un nuovo contorno di Kiev, se anti-Mosca ancora o più vicino al leader Vladimir Putin: secondo i sondaggi il 41enne comico Volodymyr Zelensky – la cui unica esperienza resta quella di aver interpretato un professore di storia che diventa presidente in una serie tv che ha spopolato in Ucraina – è dato al 25% dei consensi, davanti al presidente uscente Petro Poroshenko e all’ex premier della rivoluzione arancione, Yulia Tymoshenko. Nello “Zelig di Kiev”, Zelensky si proponeva come presidente improvvisato per combattere corruzione e slealtà: poi dalla fiction si è passati alla realtà e ad oggi è incredibilmente in vantaggio sui competitor, «pronto a tutto per il bene dell’Ucraina, anche a mettersi in ginocchio davanti a Putin». Le polemiche dopo queste parole, aggiunte alle accuse di essere manovrato dall’oligarca-patron della tv dove opera Zelensky (Ihor Kolomoisk) si fanno pressanti ma Poroshenko teme fortemente di poter essere escluso dal ballottaggio, proprio ai danni del “Reagan-Grillo” ucraino e della rivale di sempre Tymoshenko.

