Di Maio a Zingaretti “insieme per salario minimo”/ Pd gela M5s “votino nostro testo”

È segretario del Pd da neanche un giorno e già partono le prime “mosse” di “flirt” politici tra il “nuovo” Partito Democratico di Nicola Zingaretti e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Sì, ovviamente stiamo esagerando ma dai commenti e analisi che scorgiamo nel mare magnum della politica l’impressione è che la trattativa possa essere solo approntata per i prossimi anni dove ancora tutto andrà deciso nelle ricalibrature istituzionali post-anomalie del Governo gialloverde. Il primo commento fatto dal Ministro del Lavoro oggi in missione a Torino (per parlare di Fondo Innovazione e non di Tav come la base grillina invece sperava, ndr) dopo la vittoria del Governatore Lazio alle Primarie Pd è già tutto un programma: «A lui va il mio bocca al lupo. Il M5s fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un’ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti».

PD “GELA” IL M5S: “VOTINO LA NOSTRA PROPOSTA”

Un amo lanciato al Segretario ovviamente non raccolto – quantomeno ufficialmente – vista la presenza di Zingaretti sempre a Torino per un vertice con Chiamparino dove ha parlato di Tav, lanciando invece invettive contro il M5s «criminale interrompere bandi»: in campagna elettorale però l’ex Presidente della Provincia di Roma ha puntato tutto sul totale “cambio di passo” rispetto al Pd renziano, compreso l’apertura al dialogo con tutte le forze politiche alternative alla destra di Salvini, dunque anche il Movimento 5 Stelle. Il Pd prova subito a “gelare” l’avanzata di Di Maio sul salario minimo e rilancia con Debora Serracchiani «Vorremmo segnalare al vicepresidente del Consiglio che sul salario minimo orario esiste una proposta di legge del Partito democratico, già depositata fin da luglio, molto precisa e dettagliata», replica la capogruppo dem in Commissione Lavoro. Il senatore Marcucci, renziano doc, pesa ancora di più le parole per ribadire come il Pd non possa – neanche con Zingaretti – permettersi di scendere a patti con i grillini: «Il ministro Di Maio è sempre sbadato. È il M5S che se vuole, potrà votare il disegno di legge sul salario minimo che nel maggio scorso ha presentato il nostro collega Mauro Laus. Vista la disattenzione del vicepremier, ne consegnerò subito una copia al capogruppo M5s Patuanelli, affinché possano decidere di approvare il nostro testo». Per capire i “rapporti” futuri occorrerà tempo, intanto però la forbice tra i due partiti si abbassa pericolosamente per Di Maio (si vedano gli ultimi sondaggi La7, ndr) e la necessità di “svoltare” si attende all’orizzonte: che sia l’abbandono di Salvini per “correre” dall’attuale Governatore del Lazio?

