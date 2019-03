Reddito di Cittadinanza: domande dal 6 marzo/ Calendario e novità: caos sui requisiti

Dal prossimo 6 marzo scattano le prime domande del Reddito di Cittadinanza (sul portale specifico www.redditodicittadinanza.gov.it) con i potenziali beneficiari della misura assistenziale del Governo Lega-M5s che potranno così iniziare a dare via libera alla primissima sperimentale opera di richiesta di un sussidio per combattere la crisi di lavoro. La prima tornata durerà dal 6 al 31 marzo prossimi, con la tabella di marcia che prevede nel calendario stilato dal Ministero dell’Economia il prossimo 26 aprile la conferma degli esiti delle domande: in poche parole, saranno poi i primi giorni di maggio a vedere il caricamento dei soldi sulle Card RdC e i primi contatti con i centri di impiego per la ricerca attiva del lavoro. Come stabilito nel “Decretone”, a fare il punto sul sussidio del Reddito sono i Caf, che hanno spiegato pochi giorni fa i dettagli dell’intesa raggiunta alla fine della scorsa settimana con Inps e governo, dove è stato deciso che saranno abilitati a trattare le pratiche. La Consulta pochi giorni fa ha spiegato che chi presenterà domanda per il Reddito tra il 6 e il 31 marzo avrà risposta dall’Inps tra il 26 e il 30 aprile: l’esito arriverà per sms o via e-mail da parte dell’Inps e, in caso di esito positivo, dalle Poste arriverà un altro messaggio (sempre sms o e-mail) che darà le indicazioni per il ritiro della carta Poste Pay dove saranno poi caricati i fondi del Reddito di Cittadinanza.

REDDITO DI CITTADINANZA, ANCORA CAOS SUI CONTROLLI

Restano diversi i punti “oscuri” o quantomeno poco chiari sul Reddito di Cittadinanza quando tra soli due giorni comincerà il lungo e delicato iter: alla Camera è ancora in corso la discussione e poi la votazione per approvare definitivamente il Decretone RdC-Quota 100 e dunque si avranno dei percorsi che paradossalmente potrebbero anche variare nei prossimi mesi. Ma non è il solo “nodo” rimasto irrisolto: tra lacune normative da colmare, sono certamente i decreti attuativi ancora appesi oltre ai controlli anti-furbetti da limare nel dettaglio. Per questo motivo, secondo il Messaggero, le prime domande che partiranno verso l’Inps dopo il 6 marzo «rimarranno nel freezer»: l’Inps infatti dovrebbe impiegare 10 giorni per verificare l’idoneità dei richiedenti, ma non dovrebbe comunque comunicare l’esito dei controlli prima del 28 marzo, data entro la quale il Decretone diventerà legge allo stato definitivo. Entro la fine di marzo «andranno definite una volta per tutte le modalità di accesso e condivisione dei dati tra le varie amministrazioni nell’ambito del meccanismo di controllo delle idoneità al sussidio», riporta il Messaggero, segnalando come su questo punto i Comuni siano ancora in grave ritardo. Da ultimo, è ancora alto mare per l’individuazione e la ricerca dei navigator con i bandi di selezione tutt’altro che pronti: con la lentezza nel trovarli mista alla attuale mancanza del sistema informatico idoneo che dovrà incrociare domanda e offerta di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA