Zingaretti vince Primarie Pd/ Renzi “lo aiuterò”: nuovo Segretario premiato al Nord

Quasi 2 milioni di elettori, un nuovo Segretario che “svolta” rispetto alla sconfitta delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 e due sfidanti (più il “terzo”) che si dicono disposti a collaborare con il vincitore per far ripartire il partito: le Primarie Pd incoronano Nicola Zingaretti dopo la giornata di voto di ieri, con un successo maggiore di quanto ci si potesse aspettare da un partito che soffre ancora la crisi post-elettorale con il consenso dei gialloverdi ancora nettamente maggiore di quello dem. «Io non mi intendo capo, ma leader di una comunità in campo per cambiare la storia della democrazia italiana e il Pd sarà unità e ancora unità, cambiamento e ancora cambiamento. Grazie all’Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso», ha fatto sapere il Governatore del Lazio (che intende rispettare il proprio mandato da Presidente di Regione, ndr) dopo la vittoria-incoronazione di ieri, ribadendo subito dopo «Penso ai delusi, a chi ci ha criticato, a chi ci ha frainteso e ha votato altre forze politiche che si sono presentate con idee suggestive. Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno nel nuovo Pd e nella nuova alleanza, un nuovo campo unitario e combattivo per voltare pagina in questo Paese. E’ un inizio, non illudiamoci, la destra è rocciosa, forte, radicata, non cederà il potere in maniera semplice».

RENZI, “AIUTERÒ ZINGARETTI”

Proprio quell’accenno ai “delusi” alcuni nel Pd l’hanno già letta come un richiamo alla base dem degli “scappati” in LeU, Sinistre e quand’anche Movimento 5 Stelle: Zingaretti parla di elettori, ovviamente, ma non è difficile immaginare che alcuni interlocutori possano essere quegli ex Pd che con l’avvento di Renzi si sono allontanati dal Partito Democratico. Ha sfiorato il 70% dei consensi Zingaretti e per questo motivo ora ha il sacrosanto diritto di impostare e navigare il Pd verso le Europee e non solo: in attesa dei risultati definitivi, secondo i dati di YouTrend, infatti, Zingaretti si è affermato con il 68,15% al Nord, con il 66,53% nella “zona rossa” (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) e con il 59,43% al Sud. Delusa la componente di Matteo Renzi che vede definitivamente allontanarsi la guida del partito dopo due Assemblee consecutive: al momento l’ex Premier si dice comunque contento dell’elettorato che è tornato a “votare” Pd, spiegando alla Stampa «Da parte mia, Zingaretti non ha nulla da temere. Io non chiedo niente, siamo pronti a dare una mano. Io le scissioni non le ho mai fatte: le ho subite. Come segretario – osserva ancora Matteo Renzi -, lo vedremo alla prova dei fatti, in Regione Lazio, Nicola è abile a tenere insieme un fronte ampio che va dai moderati agli estremisti di sinistra». Parlando poi col Messaggero, lo stesso ex Segretario promette «farò una battaglia educativa e culturale dentro il partito. Il grillismo si sta sgonfiando […]. Darò una mano a Nicola», anche se esclude il rientro “dei fuoriusciti” e accordi futuri con i grillini. Insomma, le “condizioni” per – forse – evitare la scissione dal Pd.

