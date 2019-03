Legittima difesa alla Camera/ Salvini “domani approviamo”: 32 M5s ‘ribelli’

È sempre un grande gioco ad incastro l’alleanza tra Lega e M5s: dal caso Diciotti alla Tav, passando per la legge sulla liberalizzazione delle droghe leggere fino all’attuale punto “scottante” del Governo gialloverde, la legge sulla legittima difesa. Nel giorno in cui Salvini prova a spingere l’acceleratore sul tema dell’inasprimento di pena per lo spaccio di droga, il vero punto “nodoso” è rappresentato dall’arrivo dall’arrivo alla Camera del testo sulla Legittima Difesa (dopo il via libera del Senato lo scorso 24 ottobre con i voti di FI-FdI oltre che del Governo): oggi pomeriggio il Ministro degli Interni era in Aula per le prime votazioni sul testo centrale per il programma della Lega. «L’accordo è chiuso con i 5 Stelle sulla legittima difesa: entro marzo sarà legge», diceva ieri Salvini e stamattina a Montecitorio ha aggiunto «tutto sereno, domani la approviamo». Il vero problema è che l’accordo è tutt’altro “sereno” tra Lega e M5s: intanto 32 deputati M5s, esclusi quelli con la giustifica delle missioni, non si sono presentati per forte opposizione contro il provvedimento delle legittima difesa che inasprisce le pene contro i ladri e aumenta lo “spazio” d’azione dei proprietari di casi nelle terribili situazioni di aggressioni e violazioni della proprietà privata.

35 DEPUTATI M5S VS SALVINI

Da giorni circola tra alcuni eletti M5s un dossier interno che passa in rassegna le “criticità” contenute nel provvedimento sulla legittima difesa: un progetto presentato dalla deputata Rina De Lorenzo sta prendendo piede tra i grillini sempre più divisi dalla base del Movimento proprio sull’alleanza con la Lega di Salvini. La settimana scorsa molti deputati del M5s hanno deciso di disertare il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità della proposta di legge e che oggi minacciano di fare altrettanto sui punti del provvedimento considerati indigeribili: in 32 non si sono presentati e il rischio è che domani, sul voto finale, possano mancare i numeri della maggioranza pur con l’intervento di Fratelli d’Italia e Forza Italia a sostegno del Governo su questo provvedimento. Secondo la deputata m5s “ribelle”, «per effetto di tale modifica finirebbe con l’essere ritenuta sempre legittima qualsiasi reazione difensiva anche se sproporzionata. Tale presunzione assoluta è chiaramente costituzionalmente illegittima in quanto finirebbe con l’essere postulata come esistente sempre e quindi anche nei casi, pur se marginali, in cui una proporzione non esiste, derivandone una violazione del principio di uguaglianza considerato che verrebbero ad essere trattati in maniera eguale fatti difensivi diversi». Salvini in merito alla possibilità di defezione-large del Movimento 5 Stelle replica «Parlo solo di legittima difesa, sono qua per questo. Eventuali defezioni dei Cinque Stelle? Assolutamente no, sono tranquillo». Il tutto avviene mentre è i corso il braccio di ferro sulla Tav che in pochi giorni (entro venerdì) dovrà trovare la “quadra” tra Lega e M5s: non è escluso, a questo punto, un accordo “bidimensionale” che provi a tener dentro tutto senza far cadere il Governo gialloverde, dalla Tav fino alla Legittima difesa.

