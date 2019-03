Tav, vertice Governo “decidiamo venerdì”/ Conte ‘media’ Salvini-Di Maio: è caos bandi

La netta impressione è che neanche questo vertice di Governo (presenti Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli) esclusivamente dedicato al tema della Tav sia riuscito a trovare la “quadra” tra le due diverse e opposte posizioni: la Lega con Salvini non vuole perdere i fondi dei bandi europei e spinge per un’intesa nel breve tempo per poter portare a casa la Tav (anche a costa di farla “mini”) per iniziare a dare un segnale di ripartenza sulle grandi opere in Italia e sugli investimenti su larga scala. Di contro, il Movimento 5 Stelle con Di Maio non vuole mollare sul “baluardo” elettorale costruito negli anni sulla No-Tav ad ogni costo: in mezzo il Premier Conte che “media” e poco fa, chiudendo il vertice di Palazzo Chigi, afferma davanti ai cronisti «Posso garantire che prenderemo la decisione per tutelare l’interesse nazionale e quindi per questo motivo il Governo non può cadere. Non ci lasceremo condizionare da pregiudizi ideologici o interessi di parte». Si deciderà entra venerdì, «non trascureremo nessun elemento e niente sarà lasciato al caso» spiega ancora Conte che ben conosce la scadenza di lunedì prossimo per i fondi in arrivo dall’Europa per le prossime fasi di lavorazioni sulla Tav Torino-Lione.

SCONTRO RIXI-BUFFAGNI: INTESA LONTANA

Si riparte dunque dalla analisi costi-benefici di Toninelli ma anche dalla pressante emergenza sul tema dei fondi europei e dalla spinta anti-alta velocità del Movimento 5 Stelle: Conte prova a tenere insieme tutti i cocci ma non sarà facile visto quanto ad esempio osservato solo stamattina – durante il Vertice di Governo a Palazzo Chigi tra i due vicepremier, il Presidente e il Ministro dei Trasporti – con lo scontro a distanza tra Buffagni e Rixi. Per il sottosegretario M5s intervenuto ad Agorà «io non mi occupo di trovare il compromesso. Detto ciò se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema». Di contro il leghista Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti, rilancia «i bandi vanno rispettati e fatti, altrimenti rischiamo di perdere 300 milioni». Il caos è di nuovo servito e se Conte ha “scongiurato” la caduta del Governo, entro venerdì si attende per forza di cose uno “sconfitto” e un “vincente” al tavolo Tav: che sia Salvini o Di Maio, al momento, ancora non è chiaro. Un monito d’allarme viene lanciato stamattina dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: «sulla Tav, ci sarà il consiglio dei ministri. Speriamo che prevalga il buonsenso. E’ una grande opera: tra l’altro lunedì è una data importante per i bandi di gara. Lasciamoli lavorare. Il pensiero di Zingaretti sulla Tav? In pratica, coincide con quello della Lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA