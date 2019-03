Reddito di Cittadinanza 2019/ Come presentare domanda: online, Poste Italiane e Caf

Il 6 marzo è arrivato e per il Reddito di Cittadinanza è finalmente tempo di aprire le “danze” per la presentazione delle domande di potenziali beneficiari: la misura di assistenza al reddito e al lavoro fa il suo “esordio” tra gli utenti dopo mesi di discussioni e dopo che l’iter parlamentare non è ancora terminato (manca ancora il passaggio alla Camera per il “Decretone” che contiene per l’appunto RdC e Quota 100, le due misure-bandiera del Governo Lega-M5s). La misura di contrasto alla povertà, che insieme al sussidio economico prevede anche un percorso di inserimento nel mercato del lavoro che inizia con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di tutti i componenti della famiglia: non solo, il Reddito di Cittadinanza è un invito anche alle aziende che potranno avere degli sgravi fiscali se procederanno ad assunzioni di beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per compilare la domanda di richiesta della misura (che sarà poi caricata su apposita Card di Poste Pay, ndr) saranno possibili tre modalità diverse: online, utilizzando il portale del Governo sul Reddito di Cittadinanza (ma solo se in possesso dell’identità digitale Spid); tramite sportelli Caf che dopo una recente convenzione con il Mef offriranno il servizio ai primi 1,3 milioni di nuclei familiari che lo richiederanno; tramite modello cartaceo agli sportelli di Poste Italiane.

REQUISITI E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Ecco dunque chi potrà richiedere il Reddito di Cittadinanza e quali requisiti dovrà avere per poter essere presa in considerazione dall’Inps nelle prossime settimane (entro metà aprile giungeranno le prime risposte con la Card RdC che sarà caricata a partite dal mese di maggio, ndr): Isee inferiore a 9.360 annui se si è single, un reddito familiare inferiore a 6.000 euro, un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro, un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, ma anche limiti sul possesso di auto e moto di media cilindrata, sono questi i requisiti di natura economica che ogni potenziale beneficiario dovrà dimostrare nella presentazione del proprio Calcolo Isee. Potrà essere chiesto dai cittadini italiani o comunitari e dagli extracomunitari con permesso di lungo soggiorno residenti in Italia da almeno 10 anni: il sussidio ha durata 18 mesi e può essere rinnovato dopo la sospensione di un mese. La prima tornata durerà dal 6 al 31 marzo prossimi, con la tabella di marcia che prevede nel calendario stilato dal Ministero dell’Economia il prossimo 26 aprile la conferma degli esiti delle domande: in poche parole, saranno poi i primi giorni di maggio a vedere il caricamento dei soldi sulle Card RdC e i primi contatti con i centri di impiego per la ricerca attiva del lavoro. L’esito sull’adesione al Reddito di Cittadinanza arriverà per sms o via e-mail da parte dell’Inps e, in caso di esito positivo, dalle Poste arriverà un altro messaggio (sempre sms o e-mail) che darà le indicazioni per il ritiro della carta Poste Pay dove saranno poi caricati i fondi del Reddito di Cittadinanza.

I CONSIGLI DI POSTE E CAF

Non vi è una scadenza “temporale”, dunque per questa prima tranche sul Reddito di Cittadinanza non c’è bisogno di arrivare per primi negli sportelli fisici o negli accessi online: basta che entro il 31 marzo possa essere presentata la domanda per poter entrare nel sistema RdC. “Venite in ordine alfabetico» è stata la proposta lanciata ieri dall’ad di PostePay Marco Siracusano; la proposta è quella semplice di turni per lettera, in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del reddito di cittadinanza «uno strumento pensato per dare un beneficio al cittadino, che può scaglionare quando si reca all’ufficio postale senza affollarsi il primo giorno». Anche il Caf ha chiesto ai cittadini di non affollare gli sportelli visto che non v’è fretta e non serve arrivare “per primi” in questi primi giorni di apertura delle istanze online. Ricordiamo che l’intero importo contenuto sulla carta RdC va speso, mentre gli eventuali risparmi vengono decurtati dalla somma del mese successivo, fino a un tetto del 20%: è possibile poi prelevare fino ad un massimo di 100 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza per i nuclei familiari (con soglia massima da 210 euro). In merito al “patto per il lavoro” rilanciare come misura centrale da Di Maio e da tutto il Movimento 5 Stelle, la legge prevede un percorso personalizzato di inserimento lavorativo: «entro 30 giorni dall’ottenimento del Rdc, è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Sempre in questo periodo di tempo, il richiedente viene contattato dai centro per l’impiego».



