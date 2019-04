Conte-Salvini, pace ‘armata’ in Toscana/ “No liti Governo”, ma ‘pesa’ il Premier M5s

Salvini è volato in Toscana ieri pomeriggio e ha visto in un casale il Premier Giuseppe Conte per provare a mettere fine ad una settimana di tensioni, liti e forti distanze avvertite tra il Viminale e Palazzo Chigi e in generale tra il Movimento 5 Stelle e il leader della Lega. Famiglia, Legittima difesa, castrazione chimica, e poi ancora Decreto Crescita, Confindustria e manovra correttiva: i temi sono tanti e quella di ieri in Toscana potremmo definirla una “tregua armata” con una non facile linea di continuità rispetto ai primi mesi di Governo assai più “semplici” nel triumvirato Salvini, Conte, Di Maio. «Bel pomeriggio insieme nella campagna fiorentina. Bene le parole e le discussioni, rispettando ognuno le idee dell’altro, ma non perdiamo mai di vista la “ragione sociale” per cui siamo al governo: lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani», scrive il Presidente del Consiglio sui social, seguito a ruota (con una simile foto opportunity) dal Ministro degli Interni «Pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, parlando di futuro. Buona domenica Amici!».

PACE ARMATA, MA LE DISTANZE RESTANO

Tutto risolto? Non esattamente: se per Di Maio l’incontro tra gli altri due leader è positivo – «Se ero informato? Si lo ero, ma non è questo, piuttosto sono felice che Conte e Salvini si siano chiariti» – la distanza tra Lega e M5s è tutt’altro che eliminata. «Il mio motto è: sobri nelle parole e generosi nelle azioni, lo dico a tutti i ministri e così bisogna continuare a fare, come stiamo facendo tutti. Quindi, le polemiche lasciano il tempo che trovano» ha sentenziato come linea ufficiale il Premier Conte stufo degli attacchi visti in merito al Congresso delle Famiglie tra Salvini e Di Maio (“fanatici”, “sfigati” e quant’altro). Il momento tra i due partiti di Governo è complesso, con i provvedimenti economici da prendere al più presto – come intimato ieri da Tria – e il peso delle Elezioni Europee che non può che rendere più complesso il dialogo di Governo. Decreto Crescita e banche i prossimi step, con una malcontento che nella Lega cresce sempre più: il Premier si dimostra sempre più “schierato” sulle posizioni M5s e l’ago della bilancia-avvocato del popolo per molti leghisti non rientra più nelle “skills” di Giuseppe Conte. A Salvini non basteranno incontri in Toscana per tenere a bada il malumore strisciante: servirà molto di più (Flat Tax da subito?) per poter evitare lo strappo dopo il voto di Bruxelles.

