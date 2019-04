Sondaggi politici Europee/ Lega 32% e ‘recessione’ M5s: 70% boccia riforme economiche

Gli ultimi sondaggi politici espressi da Tecnè verso le prossime Elezioni Europee danno un’immagine cristallizzata dell’andamento e dei consensi, ma esprimono nello stesso tempo una forte e netta “bocciatura” per quanto riguarda le misure economiche varate dal Governo gialloverde in questi primo anno a Palazzo Chigi. Con ordine, osserviamo prima i consensi derivati dalle intenzioni di voto in cui la Lega – una volta di più – guarda tutti gli altri movimenti dall’alto in giù. Per Salvini il 31,9% di inizio aprile viene confermato anche in questa seconda settimana del mese, pur con lo snodo banche-flat tax che ha visto nuovi scontri con i colleghi di Governo. Già, il M5s: per Di Maio la crisi non è per nulla passata, lieve crescita al 21,4% per il suo movimento ma sempre “tallonato” dal Pd di Zingaretti che si fissa al 20% su scala nazionale. Per quanto riguarda gli altri partiti, Forza Italia non migliora di molto i suoi sondaggi e si ferma al 12,3% comunque in crescita rispetto al periodo pre-Regionali: Fratelli d’Italia al 4,7% chiude la breve lista dei sondaggi, con l’astensione e gli indecisi che salgono ad un altissimo 41,6% (gli altri partiti esclusi insieme totalizzano il 9,7% dei consensi).

TECNÈ (8 APRILE): IL 70% BOCCIA LE RIFORME ECONOMICHE

Il giorno dopo il Def varato e approvato dal Governo Lega-M5s, è interessante vedere come gli italiani elettori in questi mesi abbiamo giudicato i primi effetti delle riforme economiche impostate da Conte, Salvini e Di Maio. Ebbene, i sondaggi politici espressi ancora da Tecnè pesano come una mannaia contro il Governo visto il 69% dei consensi giudica assai negativo il trend dell’economia dopo il varo della Manovra e del recentissimo Def. Solo il 21% premia l’intento di Tria e ministri, troppo poco però per uscire da una fase di stagnazione e recessione tecnica purtroppo ancora presente: alla domanda finale del sondaggio se il contratto di Governo M5s-Lega sia stato finora realizzato, il 38% ritiene che la gran parte di quell’accordo sia stato già avanzato mentre il 51% giudica ancora inefficiente e poco sfruttato il contratto siglato da Di Maio e Salvini lo scorso maggio-giugno.

