Risultati Elezioni Finlandia 2019/ Ok Socialdemocratici, frena destra Veri Finlandesi

Le prime pagine dei quotidiani domani mattina titoleranno quasi certamente “i populisti non sfondano” eppure a vedere i risultati delle Elezioni Finlandia 2019, dopo il 40% di schede scrutinate, si può a ben diritto ritenere che i “Veri Finlandesi” della destra nazionale non hanno certamente compiuto il “balzo in avanti” descritto dai sondaggi della vigilia. Verso le Elezioni Europee, i risultati che provengono da Helsinki non possono certo esser presi a campione “definitivo” (le logiche nazionali hanno pur sempre un’ottica principale rispetto al voto europeo) eppure a poco più di un mese dalle Elezioni di Bruxelles, il voto finlandese ci racconta una realtà politica ancora molto frammentata e interlocutoria. Il partito socialdemocratico di opposizione, guidato dall’ex leader sindacale Antti Rinne è al momento la più votata con il 18,9% dei consensi: subito dietro seguono i conservatori di Kokoomus del Ministro delle Finanze in carica, Petteri Orpo.

FINLANDIA, DATI IMPORTANTI VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

Il partito del premier uscente Juha Sipilä non sfonda (facendo ben peggio, in prospettiva, all’estrema destra) e raccoglie il 15,4% dei voti, ben 5,7% in meno rispetto alle Elezioni Finlandia del 2015: la formazione guidata da Vistisen di “Veri Finlandesi” finisce al momento al quarto posto con il 15,1% dei voti. Come si può ben vedere, la frammentazione è completa e serviranno i risultati più specifici delle prossime ore per capire come si formerà il nuovo Parlamento e il Governo dopo il voto delle Elezioni legislative. I sondaggi davano i sovranisti finlandesi come seconda forza nel nuovo parlamento ma al momento la vigilia sembra essere sconfessata dai primi risultati ufficiali che pervengono da Helsinki. In questo momento però, con ogni probabilità, i Veri Finlandesi non avranno chance di far parte dell’esecutivo sempre più invece in lizza tra i centristi e i socialdemocratici.

