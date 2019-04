Raggi contro Salvini: “politica su pelle romani”/ Video, la mollica e il debito Roma

Non è certo la prima volta che Matteo Salvini e Virginia Raggi “battibeccano” ma nelle ultime giornata il livello dello scontro si è fatto decisamente più alto: complice le imminenti Europee, la sindaca di Roma rappresenta quella parte istituzionale del M5s “staccata” dal Governo il tanto per poter “permettere” al vicepremier leghista di attaccare a tutto spiano contro il proprio alleato-rivale Di Maio senza farlo direttamente. Non solo, la Lega punta a Roma in maniera evidente e in questo senso gli attacchi alla mala gestione del sindaco M5s saranno presumibilmente sempre di più nei prossimi mesi. L’ultimo scontro nasce sabato quanto il Ministro attacca «pensavo facesse di più per Roma. Non possiamo pagare noi i loro debiti» e la Raggi che ovviamente controreplica «A Salvini voglio dire che ho le spalle larghe e non mi spavento facilmente. Io le villette dei clan mafiosi le ho abbattute, dopo decenni anni di silenzio delle precedenti giunte: otto case del clan Casamonica buttate giu’ dalla ruspa». In un video pubblicato ieri su Facebook è la stessa n.1 al Campidoglio a provare il contrattacco spiegando la “vicenda” del debito romano addirittura con delle molliche di pane: «Chiariamolo ancora una volta. Non facciamo sborsare un euro in più allo Stato e alle altre amministrazioni per il vecchio debito di Roma. Anzi facciamo risparmiare agli italiani e ai romani 2,5 miliardi di euro, tagliando i folli tassi di interesse delle banche su quei 13 miliardi di debito che hanno fatto le precedenti amministrazioni di Roma. Capito Salvini?».

LO SCONTRO TOTALE TRA RAGGI E SALVINI

L’affondo di Salvini era poi arrivato fino al tema dei rifiuti, altro nodo scoperto della gestione di Roma Capitale: «Non può essere il ministro dell’Interno a smaltire la monnezza che seppellisce Roma o far ripartire le metro ferme. Io posso mandare più poliziotti, accendere le telecamere, ma la gestione ordinaria non spetta a me». In sintesi, la versione salviniana viene riproposta oggi con l’intervento dei Capigruppo di Camera (Massimiliano Romeo) e Senato (Riccardo Molinari) «Sessanta milioni di italiani non possono pagare per l‘incapacità di un sindaco. Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci». La Raggi in una lunga intervista al Messaggero (e pure nel video su Facebook) ha però ribadito come «per togliere la spazzatura non serve assolutamente uno scienziato ma sono necessari duro lavoro e costanza. Di certo non bastano due tweet e qualche battuta ad effetto. Ma io non voglio inutili polemiche elettorali. Lavoriamo!». Infine, è ancora la prediletta di Di Maio a individuare in Salvini il vero nemico per le prossime Elezioni non solo Europee ma anche Amministrative, «Non si può giocare la campagna elettorale sulla pelle dei romani. Basta. Al di là delle appartenenze politiche, devo e voglio difendere la mia città Siamo stanchi delle sue chiacchiere».





