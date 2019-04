MIGRANTI, TONINELLI: “APPROCCIO PORTI CHIUSI NON BASTA”/ Libia, M5s sfida Salvini

Evidentemente non è bastata la presa di posizione di Matteo Salvini, che ieri ha rivendicato la sua autorità in materia di migranti in qualità di ministro dell’Interno. Chi sembra titolato a parlare della questione porti chiusi o aperti è anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che interpellato a Radio anch’io circa la situazione in Libia ha ammesso:”La linea è che se dovessero arrivare migliaia di richiedenti asilo, non può bastare l’approccio porti chiusi”. Una conferma del fatto che l’approccio del MoVimento 5 Stelle, considerate anche le dichiarazioni di Di Maio e Trenta sulla vicenda, è concettualmente diverso da quello che Salvini vorrebbe applicare. Toninelli ha spiegato che in ogni caso “bisognerà aprire altri porti europei” e “occorrerà una redistribuzione” dei migranti per cui, ha sottolineato, “l’approccio deve essere internazionale”.

MIGRANTI, TONINELLI: “APPROCCIO PORTI CHIUSI NON BASTA”

Matteo Salvini anche ieri sera si era spinto a dire che “chi parte dalla Libia non è un rifugiato”. E’ chiaro che la linea del MoVimento 5 Stelle sia cambiata e il governo non sia più granitico sulla chiusura dei porti come in passato. Toninelli ha detto la sua:”Sicuramente solo chiudere i porti non basta più: devono essere aperti gli altri confini e la parola d’ordine è cooperazione”. E ancora:”Se cambia la situazione dobbiamo andare a bussare alla porta agli altri Paesi. L’Italia deve tornare al centro dell’attenzione e l’emergenza migranti deve essere il fulcro del dibattito europeo”. Di fatto un’ammissione di una linea strategica che vedrebbe i porti italiani ‘aperti’ “come quelli degli altri paesi europei”. Da capire adesso se e come reagirà Matteo Salvini rispetto a questa presa di posizione da parte dei 5 Stelle. Il conflitto in Libia incombe, ma le elezioni Europee pure…

