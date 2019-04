Def, Tria “aumento Iva confermato per ora”/ ‘Terremoto’ Governo “Flat tax in Manovra”

Un autentico terremoto: quanto affermato dal Ministro Giovanni Tria (che non ha fatto altro che “leggere” quanto già scritto nell’introduzione del Def) all’audizione delle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato rischia di portare le tensioni interne al Governo tra Salvini e Di Maio ad un livello ancora più “alto” per due semplici parole riferite, «Aumento Iva». Il Ministro dell’Economia ha infatti confermato che l’aumento dell’imposta Iva da circa 23 miliardi di euro – legato alle clausole di salvaguardia per il 2020 – al momento resta esattamente lì come è stato scritto nel Documento di Economia e Finanza in via di approvazione dal Parlamento. «La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire, nei prossimi mesi, misure alternative», è la formulata usata da Tria per “indorare una pillola” alquanto amara, facendo presagire come la vera battaglia sia nel Governo che con l’Unione Europea avverrà nel prossimo autunno con la Manovra di Bilancio ancora da immaginare. Come già confermato ieri dall’Ufficio Parlamento di Bilancio, la prossima Finanziaria già dovrà partire da 25 miliardi di euro per sterilizzare le clausole di tutti gli ultimi governi: ora però «lo scenario tendenziale (del Def, ndr) incorpora gli incrementi dell’Iva e delle accise dal 2020-2021». Sempre Tria ha spiegato in Audizione come vi siano comunque degli elementi positivi che fanno guardare ai prossimi mesi non solo con l’ansia per un possibile aumento dell’Iva.

TRIA SUL DEF, “FLAT TAX IN MANOVRA”

«Le tendenze dei primi due mesi mostrano dati incoraggianti, la produzione ha invertito il trend negativo e ha segnato due incrementi rilevanti a gennaio e febbraio con l’indice destagionalizzato superiore dell’1,3% al livello medio del periodo precedente. Segnali positivi arrivano anche dall’indice del settore terziario. Tutti elementi che lasciano ritenere che la previsione di crescita per il 2019 sia equilibrata e conferma in tal senso è arrivata ieri dall’Ufficio parlamentare di bilancio che ha validato il quadro programmatico», spiega il titolare delle Finanze spiegando il Def con gli ultimi dati dell’Istat. Secondo Tria il Governo non ha dunque “peccato” di ottimismo come invece «molti sostengono»; non solo, secondo il Ministro «la legge di bilancio del prossimo anno continuerà, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Def, il processo di riforma della flat tax e di generare semplificazione nel sistema per alleviare il carico fiscale nei confronti del ceto medio. Per l’andamento dello spread saranno importanti i piani del governo e l’incisività delle riforme, ma anche gli orientamenti che il Parlamento avrà sul Bilancio». In merito alle misure “principe” della maggioranza Lega-M5s – Quota 100 e Reddito di Cittadinanza – Tria conclude «Le principali misure di politica fiscale sociale e previdenziale introdotte, flat tax per i professionisti, reddito di cittadinanza e quota 100 fanno parte della legislazione vigente i loro effetti sono stimati in modo rigoroso nel Def e contribuiscono a sostenere i consumi delle famiglie e il Pil già nel 2019, sebbene vengano introdotte in corso d’anno».

