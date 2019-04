Lega, candidati e liste Elezioni Europee 2019/ Salvini capolista, escluso Borghezio

Alle ore 20 chiuderanno ufficialmente le presentazioni al Viminale delle liste e dei candidati per le Elezioni Europee 2019: la Lega di Matteo Salvini si presenta, come già annunciato da diverse settimane, con il proprio leader capolista in tutte le circoscrizioni d’Italia (Nord Occidentale, Nord Orientale, Centro, Sud e Isole) e con nomi eccellenti sia tra gli ammessi alle candidature e sia tra gli esclusi. Sono in tutto 71 i candidati della Lega che proveranno a raccogliere i favori dei sondaggi e portare a casa quanti più eletti possibili per costituire lo sperato e tentato primo posto come gruppo sovranista (assieme a Le Pen, Veri Finlandesi, Afd e destra austriaca) nel nuovo Europarlamento dopo il voto del 26 maggio 2019. Obiettivo è di portare almeno 25 europarlamentari a Strasburgo, confermano fonti della Lega prima della presentazione ufficiale delle liste per le Europee: si tratta nei fatti di un terzo dei posti che saranno a disposizione dell’Italia nel prossimo Parlamento Ue. «La Lega punta per le elezioni europee su candidati che arrivano prevalentemente da esperienze amministrative, dai comuni per portare a Bruxelles le esigenze e le sensibilità dei territori. Numerose le conferme tra gli uscenti ma nessun nome “famoso” proveniente dal mondo dello spettacolo o dello sport con tutto il rispetto per le categorie. Matteo Salvini capolista in tutte le circoscrizioni», spiegano le stesse fonti all’Ansa.

LEGA, AMMESSI ED ESCLUSI

C’è la sindaca di Cascina, la rossa superleghista Susanna Ceccardi, c’è l’ex berlusconiana Anna Cinzia Bonfrisco ma anche il confermato Angelo Ciocca, l’ex M5s Marzo Zanni e l’ex moglie di Calderoli Gianna Gancia. Presente anche Silvia Sardone (altra ex FI a Milano) e Francesca Donato, “miss Eurexit” tra le liste dell’Italia insulare. Vincenzo Sofo noto per la sua relazione con Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen, è invece candidato nella circoscrizione Italia meridionale. Escluso eccellente – e non l’ha presa benissimo – Mario Borghezio che da 18 anni era continuamente stato candidato ed eletto con la Lega all’Europarlamento: Salvini punta al rinnovamento, consolidando le pedine decisive dell’ultima legislatura delle Elezioni Europee come Marta Bizzotto, per l’appunto Ciocca e Angelo Attaguile, ex deputato e fedelissimo di Salvini in Sicilia.

LE LISTE NELLE 5 CIRCOSCRIZIONI

Ecco dunque tutte le liste pubblicate già da diversi organi di stampa online (Il Foglio, Today, Affari Italiani), che restano ovviamente provvisorie in attesa della bollinatura ufficiale del Viminale: Circoscrizione Italia Nord Occidentale, Salvini Matteo, Andreina Heidi Monica, Campomenosi Marco, Cappellari Alessandra, Casiraghi Marta, Cattaneo Dante, Ciocca Angelo, Gancia Gianna, Lancini Danilo Oscar, Marrapodi Pietro Antonio, Molteni Laura, Panza Alessandro, Poggio Vittoria, Porro Cristina, Racca Marco, Sammaritani Paolo, Sardone Silvia, Tovaglieri Isabella, Zambelli Stefania, Zanni Marco. Per la Circoscrizione Italia Nord Orientale, la Lega schiera tra i candidati Salvini Matteo, Basso Alessandra, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Cipriani Vallì, Conte Rosanna, Da Re Gianantonio, Dreosto Marco, Gazzini Matteo, Ghidoni Paola, Ghilardelli Manuel, Lizzi Elena, Occhi Emiliano, Padovani Gabriele, Rento Ilenia. Per la Circoscrizione Italia Centrale invece, i nomi sono Salvini Matteo, Baldassarre Simona Renata, Adinolfi Matteo, Alberti Jacopo, Bollettini Leo, Bonfrisco Anna detta Cinzia, Ceccardi Susanna, Lucentini Mauro, Pastorelli Stefano, Pavoncello Angelo, Peppucci Francesca, Regimenti Luisa, Rinaldi Antonio Maria, Rossi Maria Veronica, Vizzotto Elena. Per la Circoscrizione Italia Meridionale, Salvini Matteo, Antelmi Ilaria, Calderano Daniela, Caroppo Andrea, Casanova Massimo, Cerrelli Giancarlo, D’Aloisio Antonello, De Blasis Elisabetta, Grant Valentino, Lella Antonella, Petroni Luigi Antonio, Porpiglia Francesca Anastasia, Sapignoli Simona, Sgro Nadia, Sofo Vincenzo, Staine Emma, Tommasetti Aurelio, Vuolo Lucia. Da ultimo, la Circoscrizione Italia Isole della Lega vede Salvini Matteo, Donato Francesca, Attaguile Angelo, Gelarda Igor, Hopps Maria Concetta, Pilli Sonia, Piu Massimiliano, Tardino Annalisa.



